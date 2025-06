"He visto que hay una alerta por mal tiempo; espero que la decisión se tome antes del partido"

Cristian Chivu, entrenador del Inter de Milán que se mide en octavos del Mundial de Clubes al Fluminense, habló este domingo sobre las suspensiones por mal tiempo en este torneo y opinó que sería mejor tomar la decisión con cierto margen de antelación y no durante el desarrollo del encuentro.

"Para mañana (lunes) he visto que hay una alerta por mal tiempo. Espero que la decisión se tome antes de que empiece el partido porque si llegamos y dicen que tenemos que esperar dos horas se convierte en algo bastante difícil en cuanto a preparar el partido", dijo en una rueda de prensa.

"No es algo que se pueda posponer de un minuto al siguiente o de una hora a la siguiente. Estamos hablando de una preparación significativa de lo que comes y cuándo, de lo que bebes y cuándo. Somos deportistas, somos profesionales. Para que podamos producir nuestras mejores actuaciones en 120 minutos, necesitas estar preparado en todos los sentidos", añadió.

Benfica vs. Chelsea estuvo detenido por varias horas por mal clima. AFP

Dado que el partido se jugará a las 2:00 de la tarde,de Colombia, el técnico confió en que hacia el mediodía esté la situación "un poco más clara" en cuanto a la alerta y que se tome una decisión "con suficiente tiempo" para que no afecte a la seguridad de los jugadores ni a la calidad del partido.

Chivu habló sobre estas suspensiones desde el Bank of America Stadium de Charlotte (Carolina del Norte, EE.UU.), donde se jugará el Inter de Milán-Fluminense y donde el sábado se vivió un muy accidentado Benfica-Chelsea, que se detuvo en el minuto 85 y estuvo parado durante dos horas antes de reanudarse (1-4 para los británicos en la prórroga).

Enzo Maresca, preparador del Chelsea, cargó muy duramente contra las suspensiones de partidos durante este nuevo torneo.

"Durante 85 minutos estábamos controlando el juego (0-1), no concedimos nada y creamos suficientes oportunidades para ganar el partido. Y luego, después del parón, el partido cambió por completo", afirmó.

"Personalmente para mí esto no es fútbol. Ya van siete, ocho, nueve partidos que han suspendido aquí (son seis en realidad). Creo que es un chiste, honestamente. Me cuesta entenderlo. Lo puedo entender por razones de seguridad, pero si suspendes tantos partidos probablemente significa que este no es el sitio adecuado para hacer esta competición", agregó.

Volviendo a Chivu, el entrenador del Inter de Milán confirmó que Marcus Thuram estará disponible para jugar en octavos y elogió al Fluminense como un equipo "con calidad, experiencia e intensidad".

También tuvo palabras de respeto y aprecio para el veterano defensa Thiago Silva, referente del Fluminense.

"Ha tenido y todavía tiene una carrera increíble. Lo conozco también como persona y es una persona increíble. Para mí, de los últimos treinta años puede ser fácilmente considerado uno de los mejores defensas que hayan jugado al fútbol", sostuvo.