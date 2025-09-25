Heridas de Copa Libertadores; impactante foto del rostro de figura de Palmeiras tras jugar con River

El defensor paraguayo Gustavo Gómez fue una de las figuras que vivió en carne propia la intensidad de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores, en el encuentro donde Palmeiras se impuso por 3-1 sobre River Plate, de los colombianos Kevin Castaño, Juan Fernando Quintero y Miguel Ángel Borja, quienes estuvieron en el terreno de juego.

A pesar del triunfo y el pase a la semifinal del torneo organizado por la Conmebol, el zaguero debió abandonar el campo debido a una lesión que dejó secuelas visibles en su rostro. Gómez fue retirado del partido en el minuto 61, luego de recibir un fuerte golpe. Este impacto resultó en una notable hinchazón en la zona del ojo.

Tras su sustitución, el defensor fue trasladado rápidamente a un centro asistencial y fue ingresado por precaución. Esta información fue reportada por fuentes de la prensa partidaria del club brasileño. La apariencia de su rostro, tras el fuerte golpe, fue revelada por el propio jugador. Así algunos medios titularon que era el 'Pirata' Gómez.

Juan Fernando Quintero en Palmeiras vs. River Plate. afp.

Los comentarios en redes sociales no se hicieron esperar y algunas líneas estuvieron cargadas de admiración y respeto, otros le metieron humor y picante al cuento y además de eso, de igual manera se reconoció el buen rendimiento de Gómez, quien es considerado por muchos como el mejor zaguero central del balompié sudamericano en la actualidad.

El defensor paraguayo mostró su rostro en su cuenta de Instagram, una imagen que sorprendió a los fanáticos del Verdao que lo tienen dentro de sus favoritos. Pese a la preocupación generada por el impacto y el traslado a un centro asistencial, la situación general del jugador fue tranquilizadora.

GUSTAVO GOMEZ

EL CAPITÁN DE PALMEIRAS Y LA #ALBIRROJA



▪️Gustavo Gomez quedó con el "ojo de Pirata" en el Allianz Parque de São Paulo en el partido de Cuartos de Final de la #Libertadores #Palmeiras 3 X 1 #RiverPlate. 'Tudo Ok' escribió Gomez



#Paraguay pic.twitter.com/dAa4CQtJJ2 — @ALTOS_NOTICIASpy (@Altosnoticiasp1) September 25, 2025

El periodista Flávio Latif aseguró en su cuenta de X que el compatriota "se encuentra bien" y que "no hubo complicaciones graves". De esta manera, la hinchazón en la zona del ojo de Gustavo Gómez se convirtió en el testimonio físico del duro encuentro que llevó a Palmeiras a la victoria por 3-1.

