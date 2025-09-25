"Dayro Moreno, sea el tipo de líder que sea, no hubiera permitido lo que pasó en la previa"

Once Caldas no pudo cumplirle a su afición. El pasado miércoles 24 de septiembre, quedó eliminado en cuartos de final de la Copa Sudamericana, tras perder con Independiente del Valle, en penaltis. Razón por la que Dayro Moreno y compañía se quedaron con las ganas de mantener viva la ilusión de hacerse con el título de 'la otra mitad de la gloria', como se le conoce.

Recordemos que el 'blanco blanco' ya tiene en sus vitrinas el trofeo de la Copa Libertadores, al haberlo conseguido en 2004, cuando venció a Boca Juniors en la final. Por eso, el sueño de conseguir el otro campeonato internacional era grande. Sin embargo, las cosas no salieron como esperaban al no mantener la ventaja conseguida en la ida, en territorio ecuatoriano.

En el programa 'Jugada Maestra', de la plataforma 'Ditu', hablaron de lo ocurrido en el estadio Palogrande, especialmente del goleador y figura del equipo de Manizales. "Dayro Moreno es un líder distinto. Te lleva al límite y eso, a veces, te supera. Hay diferentes líderes: el que habla en cancha, el que motiva, el que dice cosas, en fin", afirmó Javier Castell sobre el delantero.

Dayro Moreno, delantero colombiano de Once Caldas, sueña con hacer historia en la Copa Sudamericana Getty Images

Y es que el atacante, de 40 años y quien fue convocado a la Selección Colombia para la última doble jornada de Eliminatorias Sudamericanas, podría finalizar como máximo artillero de la Copa Sudamericana, gracias a sus 10 anotaciones. No obstante, el objetivo mayor, que era coronarse campeón, ya no se dará. Fue así como le sacaron algunos 'trapitos al sol'.

En la previa del compromiso, los jugadores del Once Caldas llegaron al estadio, subidos en el techo del bus. Allí, saltaron, cantaron e incluso Dayro Moreno se quitó la camiseta y la lanzó a donde estaban los aficionados, en la parte baja. Al respecto, Carlos de la Pava, sentenció con un contundente: "sea lo que sea, ningún líder hubiera permitido eso que pasó antes".