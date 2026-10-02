Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hinchas portugueses le dan palo a Jorge Jesús; "Cristiano Ronaldo, siempre serás nuestro capitán"

Hinchas portugueses le dan palo a Jorge Jesús; "Cristiano Ronaldo, siempre serás nuestro capitán"

La Selección de Portugal venció 4-2 a Dinamarca en la Nations League, en su visita a Copenhague, sin la presencia de Cristiano Ronaldo.

Por: EFE
Actualizado: 2 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Foto: Getty Imágenes

"Serás siempre nuestro capitán" es el mensaje de varias pancartas que aparecieron este viernes en diversos puntos de la zona metropolitana de Lisboa, uno de ellos en el Estádio da Luz del Benfica, y en las que se critica duramente al seleccionador Jorge Jesús tras la polémica desatada por la salida del astro del fútbol del combinado nacional.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Gracias Cristiano Ronaldo por todo lo que hiciste por Portugal, serás siempre nuestro capitán", se puede ver en las pancartas junto a una foto del propio delantero delante de una bandera de Portugal.

Publicidad

Últimas noticias

La Selección de España le ganó a Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA.
Gol Caracol

Malas noticia en España; figura es 'baja' contra Chequia y abandona la concentración

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en una sesión de entrenamiento previo al Mundial 2026
Gol Caracol

De José Pékerman a Lionel Scaloni; los nueve entrenadores que dirigieron a Lionel Messi en Argentina

Al otro lado se puede ver al seleccionador cabizbajo y con el mensaje: "Jorge Jesús no estuvo a la altura. Falta de sensibilidad en la gestión del activo CR7. Tratar de forma errónea a un capitán. Ego inflado".

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en una sesión de entrenamiento previo al Mundial 2026
Gol Caracol

De José Pékerman a Lionel Scaloni; los nueve entrenadores que dirigieron a Lionel Messi en Argentina

Nairo Quintana se retirará como ciclista profesional en el Giro de Emilia 2026
Ciclismo

Retiro de Nairo Quintana: la leyenda colombiana que en el Giro de Emilia se convertirá en mito

Jorge Jesús, director técnico de la Selección Portugal, en rueda de prensa
Gol Caracol

Jorge Jesús habló, tras salida de Cristiano Ronaldo; "las reglas son iguales para todos"

Publicidad

Además de en el Estádio da Luz, una pancarta ha sido colocada en el consejo de Oeiras, frente a las instalaciones de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), aunque según la prensa portuguesa fue retirada poco después.

Portugal se impuso ayer, jueves, ante Dinamarca por 2-4 en el tercer encuentro de la Liga de Naciones, primero tras la crisis desatada por la salida de Ronaldo, que abandonó esta semana la concentración de la selección provocando un huracán de reacciones y opiniones.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Por el momento, ninguna de las partes ha dado más detalles sobre la salida de la estrella, y Ronaldo dijo que cuando sea el momento dirá "la verdad a todos los portugueses" sobre las razones que han motivado su salida.

Relacionados

Selección Portugal

Cristiano Ronaldo

Jorge Jesús

Publicidad

Publicidad

Publicidad