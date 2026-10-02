Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi ya está en Argentina para su último partido; se acerca su adiós con la 'Albiceleste'

Lionel Messi ya está en Argentina para su último partido; se acerca su adiós con la 'Albiceleste'

Tras más de dos décadas con la Albiceleste, Lionel Messi acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, según los datos difundidos por la Federación Argentina de Fútbol.

Por: EFE
Actualizado: 2 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Lionel Messi
Lionel Messi se despide de la selección de Argentina
AFP

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó este viernes a su ciudad natal, Rosario, procedente de Estados Unidos y acompañado por su familia, cuatro días antes del amistoso ante Benín, que marcará su despedida del combinado nacional ante el público local.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El avión privado en el que viajaron Messi, su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini, aterrizó a las 7.00 hora local en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, situada a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, donde el capitán disputará el próximo martes su último partido con la selección argentina.

Publicidad

Últimas noticias

La Selección de España le ganó a Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA.
Gol Caracol

Malas noticia en España; figura es 'baja' contra Chequia y abandona la concentración

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Gol Caracol

Hinchas portugueses le dan palo a Jorge Jesús; "Cristiano Ronaldo, siempre serás nuestro capitán"

El futbolista se trasladó a su residencia en la localidad de Funes, en las afueras de Rosario, donde tiene previsto permanecer durante el fin de semana antes de incorporarse a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

Jhon Arias, delantero de la Selección Colombia, será titular contra México en partido preparatorio
Selección Colombia

Palmeiras no pierde de vista a Jhon Arias; atentos a su regreso de Selección Colombia

Kevin Viveros en Colombia vs. México.
Selección Colombia

Crece prestigio de Kevin Viveros, hoy en Selección Colombia; revelan monto de futura transferencia

Raphinha, jugador brasileño.
Gol Caracol

¿Qué lesión tiene Raphinha? Barcelona tiene novedades, tras exámenes médicos

Publicidad

La llegada del delantero del Inter Miami tuvo lugar antes de lo previsto. Se esperaba que se sumara a la selección después del partido que Argentina disputará este sábado ante Burkina Faso en el estadio Monumental, el segundo de los tres amistosos programados para esta ventana internacional.

No está previsto que Messi participe en ese encuentro, pero podría viajar a Buenos Aires para acompañar al plantel, aunque por el momento no existe confirmación sobre esa posibilidad.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

El martes 6 de octubre, Argentina se enfrentará a Benín también en el estadio Monumental en el partido organizado como despedida de Messi de la selección ante su público.

Publicidad

El encuentro forma parte de la serie de amistosos que la Albiceleste disputa tras el Mundial de 2026, en el que perdió la final ante España. Argentina derrotó este miércoles por 4-0 a Bolivia en Córdoba, en un partido que también marcó el inicio del recambio impulsado por Scaloni con vistas a las próximas competiciones.

Lionel Messi; ex jugador de la Selección Argentina
Lionel Messi; ex jugador de la Selección Argentina
Fotografía de: AFP

El ídolo argentino anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la selección argentina. "Me vacié. Ya no tengo más para dar", escribió. El futbolista explicó que había tomado la decisión tras la derrota en la final mundialista, pero que la comunicó después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

Publicidad

El delantero debutó con la selección absoluta el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría. Tras más de dos décadas con la Albiceleste, acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, según los datos difundidos por la AFA, y es el máximo goleador histórico del combinado argentino, con el que se proclamó campeón del mundo en Catar 2022 y ganó dos títulos de Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022.

El partido ante Benín será, de acuerdo con la programación anunciada por la AFA, su última presentación con la selección, en una jornada que incluirá un homenaje al capitán y para la que las entradas se agotaron rápidamente.

Relacionados

Lionel Messi

Selección Argentina

Publicidad

Publicidad

Publicidad