Lionel Messi ya está en Argentina para su último partido; se acerca su adiós con la 'Albiceleste'

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó este viernes a su ciudad natal, Rosario, procedente de Estados Unidos y acompañado por su familia, cuatro días antes del amistoso ante Benín, que marcará su despedida del combinado nacional ante el público local.

El avión privado en el que viajaron Messi, su esposa Antonela Roccuzzo, sus hijos Thiago, Mateo y Ciro, y su madre, Celia Cuccittini, aterrizó a las 7.00 hora local en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas de Rosario, situada a unos 300 kilómetros de Buenos Aires, donde el capitán disputará el próximo martes su último partido con la selección argentina.

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El futbolista se trasladó a su residencia en la localidad de Funes, en las afueras de Rosario, donde tiene previsto permanecer durante el fin de semana antes de incorporarse a la concentración del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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La llegada del delantero del Inter Miami tuvo lugar antes de lo previsto. Se esperaba que se sumara a la selección después del partido que Argentina disputará este sábado ante Burkina Faso en el estadio Monumental, el segundo de los tres amistosos programados para esta ventana internacional.



No está previsto que Messi participe en ese encuentro, pero podría viajar a Buenos Aires para acompañar al plantel, aunque por el momento no existe confirmación sobre esa posibilidad.

El martes 6 de octubre, Argentina se enfrentará a Benín también en el estadio Monumental en el partido organizado como despedida de Messi de la selección ante su público.

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El encuentro forma parte de la serie de amistosos que la Albiceleste disputa tras el Mundial de 2026, en el que perdió la final ante España. Argentina derrotó este miércoles por 4-0 a Bolivia en Córdoba, en un partido que también marcó el inicio del recambio impulsado por Scaloni con vistas a las próximas competiciones.

Lionel Messi; ex jugador de la Selección Argentina Fotografía de: AFP

El ídolo argentino anunció el pasado 31 de agosto su retiro de la selección argentina. "Me vacié. Ya no tengo más para dar", escribió. El futbolista explicó que había tomado la decisión tras la derrota en la final mundialista, pero que la comunicó después del fallecimiento de su padre, Jorge Messi.

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El delantero debutó con la selección absoluta el 17 de agosto de 2005, en un amistoso ante Hungría. Tras más de dos décadas con la Albiceleste, acumula 207 partidos, 125 goles y 68 asistencias, según los datos difundidos por la AFA, y es el máximo goleador histórico del combinado argentino, con el que se proclamó campeón del mundo en Catar 2022 y ganó dos títulos de Copa América (2021 y 2024) y la Finalissima 2022.

El partido ante Benín será, de acuerdo con la programación anunciada por la AFA, su última presentación con la selección, en una jornada que incluirá un homenaje al capitán y para la que las entradas se agotaron rápidamente.