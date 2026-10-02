Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Malas noticia en España; figura es 'baja' contra Chequia y abandona la concentración

Malas noticia en España; figura es 'baja' contra Chequia y abandona la concentración

Es el cuarto jugador de los convocados por el entrenador de España, Luis de la Fuente, con el que debe dejar de contar de cara al tramo final de esta fecha FIFA.

Por: EFE
Actualizado: 2 de oct, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
La Selección de España le ganó a Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA.
La Selección de España le ganó a Croacia en la Liga de Naciones de la UEFA.
Foto: AFP

El delantero del Athletic Club Nico Williams abandonó la concentración de la selección española tras sentir molestias en el encuentro contra Croacia del pasado martes, con el objetivo de continuar con su proceso de recuperación, según informó la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"El internacional del Athletic Club refirió unas molestias en el muslo izquierdo tras el partido disputado en Sevilla contra Croacia. Durante la jornada de descanso se realizó un seguimiento exhaustivo de su evolución y, ante la persistencia de las molestias, no ha participado en el entrenamiento de este jueves", comienza el comunicado.

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Gol Caracol

Hinchas portugueses le dan palo a Jorge Jesús; "Cristiano Ronaldo, siempre serás nuestro capitán"

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en una sesión de entrenamiento previo al Mundial 2026
Gol Caracol

De José Pékerman a Lionel Scaloni; los nueve entrenadores que dirigieron a Lionel Messi en Argentina

"Tras las pruebas médicas efectuadas en el día de hoy por los Servicios Médicos de la Federación Española se ha decidido su desvinculación de la presente concentración para continuar con el proceso de recuperación", añade.

Millonarios.
Fútbol Colombiano

David Mackalister Silva; "la idea del profe Gamero es con más tenencia y de dominar los partidos"

Jugadores de Manchester City, en medio de un partido de la Premier League
Gol Caracol

La 'jugada' de Manchester City para evitar duras sanciones; lo tenía todo planeado

Nairo Quintana, ciclista colombiano del Movistar Team.
Ciclismo

Nairo Quintana será testigo de un hecho sin precedentes en el Giro de Emilia 2026

Publicidad

Es el cuarto jugador de los convocados por Luis de la Fuente con el que debe dejar de contar, después de Pedro Porro, que no llegó a ir con el grupo por lesionarse antes de empezar la concentración, y a quien sustituyó Iván Fresneda; Eric García, que fue sustituido por Robin Le Normand; y Alejandro Grimaldo, al que remplazó el lateral del Betis Fran García.

Williams marcó un gol en el triunfo ante Croacia, el cuarto en la goleada por 4-1 y el sexto en su carrera como internacional absoluto, y declaró que el tanto le servía "mucho para coger confianza" después de los problemas físicos que arrastró durante el Mundial.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

A la selección española le restan dos encuentros en esta ventana internacional. Después de las victorias contra Inglaterra (2-3) y Croacia (4-1), los de Luis de la Fuente recibirán a la República Checa este sábado y volverán a verse las caras con Croacia a domicilio el próximo martes.

Relacionados

Selección España

Liga de las Naciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad