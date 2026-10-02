"Es feo que Cristiano Ronaldo salga así de la Selección de Portugal, una vergüenza"

La polémica alrededor de Cristiano Ronaldo y su situación en la Selección de Portugal sigue generando reacciones en el mundo del fútbol. Arturo Vidal se refirió al caso durante su streaming y respaldó al delantero portugués, al tiempo que cuestionó la manera en la que se ha manejado su desencuentro con el entrenador Jorge Jesús.

El mediocampista chileno destacó la importancia que ha tenido Cristiano Ronaldo para Portugal y consideró que su salida de la selección no debería producirse de esta manera. Vidal también recordó el peso histórico del atacante y su aporte para llevar al combinado luso a lo más alto.

Publicidad

“Lo de Cristiano es, de verdad, una vergüenza. Un jugador como Cristiano, que está entre los cuatro mejores de la historia, que salga así de la selección es muy feo. Más cuando dio una entrevista, dijo lo que pasaba y dio las opciones y que después el entrenador salga a decir eso...”, afirmó el chileno.

Arturo Vidal sobre lo de CR7 pic.twitter.com/DQFVhsordp — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) October 2, 2026

Publicidad

Las declaraciones de Vidal se producen en medio de la controversia entre el histórico goleador portugués y Jorge Jesús. El futbolista consideró que el entrenador debió manejar la situación de una manera diferente, especialmente por todo lo que Cristiano Ronaldo ha representado para la selección de su país.



En ese sentido, el exjugador de la Selección de Chile también dirigió sus críticas hacia la forma en que se ha gestionado el caso y defendió el trato que, en su opinión, debería recibir una figura de la trayectoria de Cristiano.

“Creo que deja muy mal parado al entrenador. Creo que se equivocan mucho cómo lo hacen. A Cristiano hay que cuidarlo, protegerlo, dio todo por Portugal, la puso entre las mejores selecciones del mundo”, señaló Vidal.

Publicidad

El chileno insistió en que Cristiano tiene el derecho de tomar sus propias decisiones respecto a su futuro con Portugal, especialmente después de una trayectoria en la que se convirtió en el máximo referente de la selección.

“Un jugador así no puede salir así de la selección. Cristiano está en su derecho de hacer lo que quiera porque ha llevado a la selección de Portugal a otro nivel. Todo el apoyo a Cristiano, es extraordinario. Hay entrenadores que no respetan cosas”, concluyó.

Publicidad

De esta manera, Vidal se sumó a las voces que han reaccionado a la situación entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, dejando claro su respaldo al delantero portugués en medio de la polémica.