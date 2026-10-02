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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Gustavo Alfaro, ya se puso en modo 'halloween', le puso curioso apodo a la Selección Colombia

Gustavo Alfaro, ya se puso en modo 'halloween', le puso curioso apodo a la Selección Colombia

En la rueda de prensa previa al duelo contra Colombia, Gustavo Alfaro, DT de Paraguay, llamó la atención por el sobrenombre con el que 'bautizó' a la 'tricolor'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 2 de oct, 2026
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La Selección Colombia jugó contra México y empató 1-1 en la fecha FIFA de septiembre y octubre
La Selección Colombia jugó contra México y empató 1-1 en la fecha FIFA de septiembre y octubre
AFP

La Selección Paraguay afronta esta noche una nueva prueba en el marco de la serie de amistosos que disputa en los Estados Unidos. La Albirroja se mide ante el seleccionado de Colombia, desde las 7:00 (hora Colombia), en el Sports Illustrated Stadium, en Nueva Jersey.

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Este será el segundo de los encuentros que disputarán los dirigidos por Gustavo Alfaro en suelo norteamericano. En su anterior presentación, Paraguay venció por 2-0 a Bolivia en Washington D. C., encuentro que permitió al seleccionador nacional sacar conclusiones sobre el rendimiento colectivo e individual del equipo.

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Los guaraníes hicieron su último entrenamiento el jueves y viajaron a New Jersey. En la ante sala, el estratega argentino Gustavo Alfaro analizó a la 'tricolor' y generó revuelo por el curioso apodo que le puso.

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“Para mí, es como una especie de Frankenstein si se quiere. Es una combinación de todos los partidos que jugamos. Tiene un poco de Uruguay, un poco de Ecuador y un poco de Bolivia, con lo de Colombia. En cuanto a la forma no hay que cambiar, pero luego hay que analizar detalles”, fueron las palabras del excomentarista de Gol Caracol.

Colombia y Paraguay no se enfrentan desde marzo de 2025. En esa ocasión igualaron 2-2 en Barranquilla, por las Eliminatorias Sudamericanas. La 'tricolor' comenzó con ventaja de 2-0 en apenas 12 minutos, pero la 'albirroja' reaccionó y lo igualó.

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Paraguay ya derrotó por el marcador de 2-0 a Bolivia, en el primero de los dos lances amistosos marcados para esta fecha FIFA, en juego disputado en el Audi Field, en Washington D.C., Estados Unidos.

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Los dos goles fueron convertidos por Miguel Almirón, uno en cada tiempo, con asistencias de Robert Morales, en el primero, y Julio Enciso, en el segundo. Además, Gastón Olveira contuvo un tiro penal ejecutado por Miguel Terceros, manteniendo así el arco albirrojo en cero.

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