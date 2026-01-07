Síguenos en:
Barcelona goleó 5-0 al Athletic y está en la final de Supercopa de España; espera al Real Madrid

Barcelona goleó 5-0 al Athletic y está en la final de Supercopa de España; espera al Real Madrid

Este miércoles el Barcelona le pasó por encima al equipo de Bilbao en el duelo de las semifinales de la Supercopa. Su rival en la disputa del título será Atlético de Madrid o Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 7 de ene, 2026
Barcelona vs Athletic Club
Barcelona vs Athletic Club - Foto:
AFP

