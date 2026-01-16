Luto en el fútbol brasileño; bus de un equipo juvenil se accidentó y dejó un muerto

El fútbol brasileño llora una tragedia. Desde aquel país, se confirmó que el bus que trasladaba al plantel Sub-20 del Águia de Marabá sufrió un accidente de tránsito y como consecuencia falleció Hecton Alves, preparador físico del equipo. De igual manera, se conoció que el entrenador Ronan Tyezer resultó gravemente herido y debió ser hospitalizado de urgencia.

Todo ocurrió en las cercanías de la ciudad de Crixás do Tocantins, cuando regresaban a Marabá, luego de disputar un encuentro por la Copa Sao Paulo. "El medio de transporte impactó contra un camión que se encontraba detenido sobre la ruta sin la señalización correcta, lo que provocó el choque de extrema dureza", reportaron los medios de comunicación brasileños.

Ahora, desde la institución también aclararon que, pese a la magnitud del siniestro, ninguno de los futbolistas sufrió heridas de gravedad. Eso sí, todos fueron evaluados por precaución y se descartó alguna novedad importante. "El club está monitoreando de cerca toda la situación y, hasta el momento, no hay atletas gravemente heridos", detallaron en el comunicado.

El comunicado oficial cerró con un mensaje de respeto y dolor por un hecho que arrugó corazones: "La pérdida nos causa consternación. Expresamos nuestra más sincera solidaridad a la familia, amigos y compañeros de trabajo. En este momento de tristeza, nos unimos en oración, deseando fortaleza y consuelo a todos los corazones dolientes".



Además, clubes como Corinthians, Internacional de Porto Alegre, Ceará, Santos, Athletico Paranaense, Fortaleza, Flamengo, Gremio, Chapecoense, Fluminense, Cruzeiro, Vasco da Gama, entre otros, se pronunciaron. En sus respectivas redes sociales oficiales, lamentaron el hecho, enviaron condolencias y expresaron solidaridad, apoyando a Águia de Marabá.