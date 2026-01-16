Síguenos en:
Luto en el fútbol brasileño; bus de un equipo juvenil se accidentó y dejó un muerto

La tristeza y el dolor invaden al fútbol de dicho país, luego de que se confirmara esta noticia, cuando el club regresaba de jugar la Copa São Paulo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 16 de ene, 2026
Así quedó el bus de Águia de Marabá, tras el accidente de tránsito en territorio brasileño
