Hugo Ekitike causa preocupación en Francia tras dolorosa lesión con Liverpool, en Champions

Hugo Ekitike salió en camilla en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Champions League entre Liverpool y PSG, que se jugó este martes en Anfield. El delantero, al servicio de los 'reds' y de la Selección Francia, no pudo ocultar su dolor cuando era trasladado por la atención médica. ¡Se encienden las alarmas de cara al Mundial 2026 !

PREOCUPACIÓN MUNDIAL PARA FRANCIA. A tan solo 58 días de la Copa del Mundo, EKITIKE se lesionó en Liverpool vs. PSG y debió abandonar el campo de juego en camilla.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/XrylBPDMMq — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026

El reloj marcaba el minuto 27 cuando el artillero de Liverpool se tiró al césped, aquejándose de un fuerte dolor en su tobillo derecho. Ekitike se lesionó solo cuando se le enganchó la pierna en medio de una jugada de ataque de su equipo; inmediatamente el artillero de los 'reds' fue a parar al suelo, y los médicos de su club llegaron con prontitud al campo para atenderlo.

Después de la revisión durante unos minutos, Ekitike no pudo continuar por la gravedad de la lesión y en su lugar ingresó Mohamed Salah. Recordemos que Hugo es una de las variantes en la delantera que tiene la Selección Francia dirigida por Didier Deschamps de cara al Mundial 2026.

Esta lesión para Ekitike se presenta cuando quedan 58 días para el inicio de la Copa del Mundo a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá. Ahora, sólo queda esperar un parte médico oficial por parte del Liverpool para conocer el alcance de la lesión.



Ekitike dejó el campo de juego en camilla, con gestos de muchísimo dolor, e ingresó MO SALAH... ¿Tendrá la clave para clasificar al Liverpool a semis de la Champions?



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/5eeYhhPtVX — SportsCenter (@SC_ESPN) April 14, 2026