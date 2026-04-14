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Gol Caracol  / Hugo Ekitike causa preocupación en Francia tras dolorosa lesión con Liverpool, en Champions

Hugo Ekitike causa preocupación en Francia tras dolorosa lesión con Liverpool, en Champions

El delantero de Liverpool y de la Selección Francia, Hugo Ekitike, abandonó el campo de Anfield en camilla luego de una dura lesión en medio del partido contra PSG en la Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Liverpool vs. PSG; Champions League
Acción de juego del partido Liverpool vs. PSG
AFP

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