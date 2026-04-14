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Gol Caracol  / Fermín López y el corte en su cara luego de un impacto de Juan Musso, en Atlético vs Barcelona

Fermín López y el corte en su cara luego de un impacto de Juan Musso, en Atlético vs Barcelona

Al minuto 24 se pasó un susto en el estadio Metropolitano en una acción de gol clara que tuvo el joven Fermín, pero que terminó con un golpe en su cara tras la salida del arquero Juan Musso.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Fermín López Atlético de Madrid vs Barcelona
Fermín López y el momento exacto del golpe en su cara, en Atlético de Madrid vs Barcelona
AFP

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