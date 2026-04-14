Fermín López y el corte en su cara luego de un impacto de Juan Musso, en Atlético vs Barcelona

Justo después del segundo gol del Barcelona en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid, tuvieron una chance clara de anotar el tercero, con Fermín López como protagonista.

Un gran pase 'tres dedos' de Lamine Yamal llegó al área donde entraba en solitario el joven jugador, quien cabeceó, su remate lo atajó Juan Musso, pero el arquero argentino terminó impactando el rostro del '16' del cuadro culé.

De inmediato, Fermín López comenzó a sangrar y tuvo que recibir atención médicas durante varios minutos, para detener el sangrado producto del corte que le quedó en su rostro.



Así fue el golpe en la cara de Fermín López, en Atlético de Madrid vs Barcelona, por Champions League:

¿PODEMOS HABLAR DEL PASE DE TRES DEDOS DE LAMINE YAMAL PARA FERMÍN? Golpazo del español con el botín de Musso...



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JUSTO DESPUÉS DEL 2-0... ¡FERMÍN TUVO EL 3-2 DE BARCELONA ANTE ATLÉTICO DE MADRID! El español quedó lastimado luego de la salida de Juan Musso.



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