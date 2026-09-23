Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS LEAGUE
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Ídolo de Bayern Múnich defiende a compañero de Luis Díaz; "¿por qué tiene que hablar si no quiere?"

Ídolo de Bayern Múnich defiende a compañero de Luis Díaz; "¿por qué tiene que hablar si no quiere?"

Al colombiano no es al único que lo critican en territorio alemán; a otra de las figuras en el Bayern, también le dan 'palo' por curiosa razón.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 23 de sept, 2026
Comparta en:
Luis Díaz y Bayern Múnich celebran la victoria y clasificación en la Copa Alemania
Luis Díaz y Bayern Múnich celebran la victoria y clasificación en la Copa Alemania
Getty Images

En Alemania no solo critican a Luis Díaz, sino que también a otro de los futbolistas en el Bayern Múnich y que sí goza de buen momento con el cuadro 'bávaro', tanto en el rentado loca, como en el internacional.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Se trata de Michael Olise, el mismo jugador que en el más reciente encuentro de Bundesliga anotó un triplete para la victoria 7-0 frente a Unión Berlín FC y, quien también, en la primera fecha de la Champions League quedó dentro del onceno ideal debido a su destacada actuación.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, colombianos del Real Betis, en La Liga de España
Colombianos en el exterior

El 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa solo tienen mente para Real Betis; recibieron órdenes del club

Jurgen Klopp, nuevo entrenador de Alemania, hasta 2030.
Gol Caracol

A Jurgen Klopp se le acabó la espera; así será su debut en el banquillo de la Selección de Alemania

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, en un partido del Mundial 2026
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo dio la razón por la que no ha renunciado a la Selección Portugal

Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr, fue convocado a la Selección de Portugal para la Liga de Naciones
Gol Caracol

Cristiano Ronaldo reveló con qué equipo quiere anotar su gol número 1.000; "sería bonito"

Sin embargo, en territorio alemán esto no hace inmune al francés para recibir 'palo' por sus actuaciones fuera del campo, que a muchos les molesta. Y justo por eso, una de las leyendas del equipo 'bávaro', salió en defensa del extremo, a quien cuestiona por su manera de comportarse ante los medios de comunicación.

Publicidad

"Creo que está bien tal como es, porque ¿por qué tiene que hablar si no quiere? ¿solo porque nosotros queremos que lo haga, para que salga en los titulares? él no quiere eso; simplemente no es de su naturaleza. Alguien como yo se pone delante de la cámara y habla, mientras que Olise preferiría ir a algún sitio después del partido donde se sienta a gusto", dijo Lothar Matthäus sobre el extremo de 24 años, quien actualmente es una de las principales figuras del Bayern, dirigido por Vincent Kompany.

Además de eso, la leyenda alemana dejó claro que respaldas a Olise en su comportamiento y, mientras siga jugando y manteniendo el buen nivel que tiene en el equipo de Múnich; no existirá ningún problema con el francés.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Su zona de confort probablemente no sea el micrófono o la cámara, sino más bien las personas que lo rodean. Y no veo ningún problema con eso en absoluto. Mientras juegue al fútbol como lo hace, puede ponerse lo que quiera y pasar de largo por cualquier micrófono que le dé la gana, porque para mí, lo que hace en el campo es mucho más entretenido que cualquier entrevista", sentenció Lothar Matthäus, quien es uno de los máximos referentes en la historia del equipo 'bávaro'.

Luis Díaz Michael Olise Bayern Múnich
Luis Díaz y Michael Olise celebran gol con el Bayern Múnich - Foto:
Getty Images

Publicidad

¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

El cuadro 'bávaro' volverá a la acción el 10 de octubre, enfrentando a Augsburgo, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Bundesliga. Se espera que para este compromiso, tanto Luis Díaz como Olise hagan parte del onceno titular de Vincent Kompany.

Relacionados

Bayern Munich

Luis Díaz

Michael Olise

Publicidad

Publicidad

Publicidad