Ídolo de Bayern Múnich defiende a compañero de Luis Díaz; "¿por qué tiene que hablar si no quiere?"

En Alemania no solo critican a Luis Díaz, sino que también a otro de los futbolistas en el Bayern Múnich y que sí goza de buen momento con el cuadro 'bávaro', tanto en el rentado loca, como en el internacional.

Se trata de Michael Olise, el mismo jugador que en el más reciente encuentro de Bundesliga anotó un triplete para la victoria 7-0 frente a Unión Berlín FC y, quien también, en la primera fecha de la Champions League quedó dentro del onceno ideal debido a su destacada actuación.

Sin embargo, en territorio alemán esto no hace inmune al francés para recibir 'palo' por sus actuaciones fuera del campo, que a muchos les molesta. Y justo por eso, una de las leyendas del equipo 'bávaro', salió en defensa del extremo, a quien cuestiona por su manera de comportarse ante los medios de comunicación.

Lothar Matthäus defends Michael Olise against the criticism over his refusal to give interviews and his appearance: "I think he's fine the way he is, because why does he have to talk if he doesn't want to? Just because we want him to, so that he makes headlines? He doesn't want… pic.twitter.com/0isfOsYUqt — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 22, 2026

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"Creo que está bien tal como es, porque ¿por qué tiene que hablar si no quiere? ¿solo porque nosotros queremos que lo haga, para que salga en los titulares? él no quiere eso; simplemente no es de su naturaleza. Alguien como yo se pone delante de la cámara y habla, mientras que Olise preferiría ir a algún sitio después del partido donde se sienta a gusto", dijo Lothar Matthäus sobre el extremo de 24 años, quien actualmente es una de las principales figuras del Bayern, dirigido por Vincent Kompany.



Además de eso, la leyenda alemana dejó claro que respaldas a Olise en su comportamiento y, mientras siga jugando y manteniendo el buen nivel que tiene en el equipo de Múnich; no existirá ningún problema con el francés.

"Su zona de confort probablemente no sea el micrófono o la cámara, sino más bien las personas que lo rodean. Y no veo ningún problema con eso en absoluto. Mientras juegue al fútbol como lo hace, puede ponerse lo que quiera y pasar de largo por cualquier micrófono que le dé la gana, porque para mí, lo que hace en el campo es mucho más entretenido que cualquier entrevista", sentenció Lothar Matthäus, quien es uno de los máximos referentes en la historia del equipo 'bávaro'.

Luis Díaz y Michael Olise celebran gol con el Bayern Múnich - Foto: Getty Images

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¿Cuándo vuelve a jugar el Bayern Múnich?

El cuadro 'bávaro' volverá a la acción el 10 de octubre, enfrentando a Augsburgo, por el duelo correspondiente a la quinta jornada de la Bundesliga. Se espera que para este compromiso, tanto Luis Díaz como Olise hagan parte del onceno titular de Vincent Kompany.