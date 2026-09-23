La Dimayor se pronunció sobre tema de "ofertas por los derechos de televisión" del fútbol colombiano

Después de la asamblea de clubes de la Dimayor, del lunes pasado, en la que se aprobó la propuesta de un oferente para quedarse con el contrato de los derechos de televisión de los partidos del fútbol colombiano, se han venido manejando algunas versiones extraoficiales de prensa en las que se ha informado con respecto al nombre de la empresa e incluso de una persona natural que lideraría al interesado en llevar a buen puerto dicha negociación.

Hay que recordar que el poseedor actual es Win Sports y tendrá hasta el 21 de noviembre de 2026 para igualar la mencionada oferta, ya que a final del presente año finaliza el actual acuerdo firmado entre la empresa del sector de medios y el ente que rige el balompié de primera y segunda división en nuestro país.

Ante esto, la Dimayor se pronunció hace pocas horas al respecto.

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Acá el comunicado oficial de la Dimayor sobre el tema de los derechos de televisión:

La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR se permite informar a la opinión pública que la empresa Go Sports Media S.A.S. no ha participado ni ha hecho parte del proceso de ofertas relacionado con los derechos de televisión y audiovisuales que actualmente adelanta nuestra organización.

En consecuencia, las afirmaciones, versiones y especulaciones que han sido divulgadas recientemente a través de algunos medios de comunicación sobre una supuesta participación de dicha compañía en este proceso carecen de veracidad y no corresponden a la realidad de los hechos.

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DIMAYOR ha desarrollado este proceso bajo estrictos criterios de transparencia, confidencialidad y respeto por los intereses institucionales de sus clubes afiliados. La difusión de información inexacta o no verificada no solo genera confusión en la opinión pública, sino que también entorpece el adecuado desarrollo de un proceso que se ha llevado a cabo con la mayor reserva y discrecionalidad, en beneficio de los intereses colectivos de los clubes y de la sostenibilidad del Fútbol Profesional Colombiano.