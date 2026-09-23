Cristiano Ronaldo dio la razón por la que no ha renunciado a la Selección Portugal

Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado con la Selección de Portugal para comenzar este jueves 24 de septiembre, la defensa del título de la Liga de las Naciones contra Gales, en lo que supondrá el inicio de una nueva era en el combinado, ahora dirigido por el técnico, Jorge Jesus, quien sucede al español, Roberto Martínez.

Y aunque después de la eliminación frente a España en el Mundial 2026 se llegó a pensar que el histórico delantero podía haber disputado su último partido con el equipo nacional, el propio Cristiano reconoció que sí llegó a considerar la posibilidad de marcharse.

"Sí, lo consideré. Estoy siempre pensando en mis decisiones, en mi futuro, en mi presente. Soy un pensador. Tengo que pensar en todo", confesó el atacante durante una rueda de prensa en el Portugal Football Summit.

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Sin embargo, hubo un factor determinante para que el jugador de 41 años decidiera continuar con Portugal: una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol y el entrenador. "Tuve una conversación con nuestro presidente y nuestro entrenador. Ellos cuentan conmigo. Yo todavía creo que puedo ayudar a la selección nacional a alcanzar lo que desean", explicó.



De esta manera, Cristiano dejó claro que su permanencia no responde únicamente a su enorme trayectoria, sino a que todavía considera que puede ser importante para el equipo dentro y fuera de la cancha.

Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr, fue convocado a la Selección de Portugal para la Liga de Naciones AFP

El delantero portugués quiso, además, "felicitar al entrenador Martínez por el trabajo realizado en la selección" y consideró que Jorge Jesus, quien lo dirigió la temporada pasada en el Al Nassr, fue "una elección perfecta".

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Cristiano también aseguró estar dispuesto a cumplir cualquier función que el nuevo técnico necesite: "Ya sea para entrar, para salir o para no jugar".

Portugal comenzará la defensa de su título de la Liga de las Naciones este jueves contra Gales, en el Estadio José Alvalade de Lisboa. Luego visitará a Noruega el 27 de septiembre, enfrentará a Dinamarca el 1 de octubre y cerrará esta serie de partidos contra los noruegos el 4 de octubre, en Oporto.