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Gol Caracol  / Cristiano Ronaldo reveló con qué equipo quiere anotar su gol número 1.000; "sería bonito"

Cristiano Ronaldo reveló con qué equipo quiere anotar su gol número 1.000; "sería bonito"

Sincero como siempre y 'sin pelos en la lengua', el portugués, Cristiano Ronaldo, dio a conocer en qué momento de su carrera quisiera alcanzar ese récord de goles.

Por: EFE
Actualizado: 23 de sept, 2026
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Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr, fue convocado a la Selección de Portugal para la Liga de Naciones
Cristiano Ronaldo, delantero de Al Nassr, fue convocado a la Selección de Portugal para la Liga de Naciones
AFP

"Quiero llegar y voy a llegar" a los 1.000 goles, aseguró Cristiano Ronaldo, quien, además, confía en alcanzar esta marca mientras juegue con la Selección de Portugal.

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"Ya he admitido que quiero llegar y que voy a llegar. Pero no es una obsesión, nunca hago las cosas por obsesión. Porque cuando se hace por obsesión, no sale como queremos", afirmó Cristiano en una rueda de prensa celebrada en el escenario principal del Portugal Football Summit, en Oeiras, a las afueras de Lisboa.

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Cristiano suma 979 goles marcados a lo largo de su carrera, de los cuales 450 con el Real Madrid y 146 con la selección portuguesa, con la que desea alcanzar este nuevo récord en su carrera.

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"Para mí sería la guinda del pastel. Marcar mi gol número mil con la selección sería la culminación de una bonita historia. Ojalá...", declaró.

De esta manera, el atacante portugués dejó claro que, más allá de conseguir una cifra histórica, tiene un escenario especial en mente para llegar a los cuatro dígitos: hacerlo defendiendo los colores de su país. Para Cristiano Ronaldo, la selección portuguesa representa una parte fundamental de su trayectoria y el lugar que considera ideal para cerrar este capítulo goleador.

Cristiano Ronaldo, delantero portugués, en un partido del Mundial 2026
Cristiano Ronaldo, delantero portugués, en un partido del Mundial 2026
AFP

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A sus 41 años, el portugués continúa aumentando una cuenta que lo ha acompañado durante toda su carrera profesional. Sin embargo, durante la rueda de prensa también fue consultado por su futuro y por el momento en el que podría poner punto final a su trayectoria.

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Sobre este tema, Cristiano reconoció que todavía no tiene una respuesta definitiva y explicó que prefiere concentrarse en el presente. "No lo sé. Vivo el momento", señaló el delantero, dejando abierta la posibilidad de que su carrera continúe mientras considere que todavía puede aportar dentro del campo.

Por ahora, el gran objetivo está definido: alcanzar los 1.000 goles y, si se cumple su deseo, celebrar esa histórica anotación con Portugal. Le restan 21 tantos para conseguirlo.

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