Impresionante asistencia de Thibaut Courtois y gol de Federico Valverde en Champions League

Cuando uno creía haberlo visto todo en la Champions League, ocurrió lo inesperado. Este miércoles 11 de marzo, en el estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid recibió a Manchester City, por la ida de los octavos de final, y Thibaut Courtois protagonizó una jugada que dejó boquiabierto a más de uno, sorprendió a la defensa rival y terminó en la apertura del marcador.

Todo ocurrió al minuto 18, cuando los 'cityzens' estaban presionando, volcados al ataque. En ese momento, el guardameta belga se hizo con el balón, levantó la cabeza y envió un pase largo a la espalda de Nico O'Reilly, donde estaba Federico Valverde. El uruguayo controló, se sacó a Gianluigi Donnarumma y, con el arco libre, anotó el 1-0 parcial.

Federico Valverde, mediocampista uruguayo, anotó doblete con Real Madrid contra Manchester City por la Champions League AFP

Vea el gol de Federico Valverde con Real Madrid vs. Manchester City en Champions League

¡¡TODA TUYA FEDE!! GOLAZO DE VALVERDE PARA EL 1-0 DE MANCHESTER CITY ANTE REAL MADRID.



📺 Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/91MpyMTKM0 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 11, 2026