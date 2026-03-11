Síguenos en:
Gol Caracol  / Impresionante asistencia de Thibaut Courtois y gol de Federico Valverde en Champions League

Impresionante asistencia de Thibaut Courtois y gol de Federico Valverde en Champions League

Nadie veía venir lo que hizo el arquero del Real Madrid para que se abriera el marcador contra Manchester City, en los octavos de final de la Champions League.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de mar, 2026
Federico Valverde, capitán del Real Madrid, celebra un gol contra Manchester City, por Champions League
Federico Valverde, capitán del Real Madrid, celebra un gol contra Manchester City, por Champions League
AFP

