Tadej Pogacar reveló la enfermedad que Isaac del Toro sufrió en el Mundial de ciclismo

El esloveno Tadej Pogacar, feliz por revalidar el maillot arcoíris de ciclismo en ruta, aseguró que hubiera sido "un sueño" que hubieran podido aguantar con él durante más tiempo en la carrera, tanto el español Juan Ayuso como el mexicano Isaac del Toro, compañeros de equipo en el UAE.

Ayuso y Del Toro fueron los únicos corredores que respondieron al ataque a 104 kilómetros de meta con el que Pogacar cimentó su triunfo.

"Tenía a Juan Ayuso e Isaac del Toro conmigo y esa fue la combinación perfecta. Parecía un sueño llegar lo más lejos posible los tres, pero Juan pronto tuvo problemas en el empedrado e Isaac tuvo problemas estomacales", lamentó el esloveno tras la prueba.

Tadej Pogacar desveló que los corredores más veteranos le habían "aconsejado que no atacase" en el Monte Kigali, donde decidió escaparse, ante los 100 kilómetros que había luego hasta la meta, pero dijo que se sintió "bien" y que vio que "el recorrido estaba diseñado para ello".

Publicidad

"Me sentí muy bien, aunque tuve que ir solo hasta la meta", señaló el campeón del mundo sobre su ataque a 104 kilómetros de meta y los 66 finales en los que estuvo sin acompañantes con sus rivales persiguiéndole.

Isaac del Toro, ciclista mexicano, se lució en la prueba de ruta del Mundial de ciclismo 2025 Getty Images

Algo que "no era el plan" establecido porque él hubiese esperado que le siguiese "un grupo pequeño".

Publicidad

"Ese no era el plan porque así tuve que luchar conmigo mismo y las subidas se hicieron cada vez más difíciles. Tenía dudas porque todavía había que pedalear en las bajadas. Mi energía fue bajando, pero tenía que seguir adelante y esperar lo mejor" apuntó.

"Lo conseguí y me alegro de haberlo logrado", dijo, feliz por el triunfo y por mantenerse como portador del maillot arcoíris.