Técnico de Sporting habla sobre una posible lesión de Luis Suárez; "sufrió un golpe en el pie"

Luis Javier Suárez volvió a ser figura en la victoria 0-1 del Sporting de Lisboa sobre Estoril en la séptima fecha de la liga portuguesa. El atacante anotó en el minuto 12 el gol con el que su equipo obtuvo los tres puntos y se ubica en la segunda posición de la tabla con 18 puntos.

Con ese gol, Suárez acumula cinco anotaciones en nueve partidos con su nuevo club, al que llegó procedente de Almería de la segunda división española. Además, el colombiano ha dado dos asistencias en los partidos que ha estado.

Sin embargo, el jugador de la Selección Colombia salió al minuto 73 de la cancha y se le vio hablando con el médico del club. Por lo que el técnico del Sporting de Lisboa, Rui Borges, en rueda de prensa salió a comentar lo que sucedía con el goleador de su equipo. "Se fue por elección, sufrió un toque en el pie allí, sintió algunas molestias, pero no creo que sea nada especial", aseveró.

Por otra parte, Borges habló sobre si el colombiano está haciendo olvidar al exdelantero del Sporting, Viktor Gyokeres, quien anotó 97 goles en 102 partidos. "Ha dado una buena respuesta, así como Fotis (Ioannidis). No hablaré del pasado y solo pensaré en el presente. Jugó un juego hermoso, al igual que Geny, Alisson."

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en el Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Sin embargo, para el técnico del Sporting no todo es bueno, y fue autocritico del bajo rendimiento de su equipo en el segundo tiempo del juego. "Los primeros 25/30 minutos fueron buenos, intensos, competitivos, de larga variación, de juego amplio, pero luego nos metimos en la exageración de la facilidad, mucho juego interior, con pérdidas de balón... Es cierto que, a lo largo de los 90 minutos, el Estoril tiene una jugada peligrosa, no crearon muchas ocasiones, pero intentamos llamar la atención del equipo en el descanso."

"En la segunda parte estuvimos apáticos, nos faltó intensidad, no fuimos proactivos en el partido, y el equipo dejó que el partido se durmiera. Había algo de energía. Pero que sirva de ejemplo para el futuro. Fue el único juego que no me gustó de nuestro equipo. Éramos incapaces, la actitud competitiva tenía que estar por encima de la media y no éramos capaces", aseguró el entrenador.

Además, lanzó una advertencia a sus dirigidos sobre los próximos partidos. "Darse cuenta de que todos tienen que estar al máximo y si les falta energía, otros jugarán. Confío en todos. Si tengo que cambiar 9 o 10 jugadores, cambio sin problema. Siempre tenemos que estar al máximo", finalizó.