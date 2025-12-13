Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Piden a gritos a Miguel Borja; "Es el delantero que tiene que comprar Boca Juniors"

Piden a gritos a Miguel Borja; "Es el delantero que tiene que comprar Boca Juniors"

El colombiano Miguel Borja ya no será jugador de River Plate a partir del 31 de diciembre, y, sorpresivamente, en su clásico rival, Boca Juniors, desean ficharlo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de dic, 2025
Comparta en:
Miguel Borja en River Plate
Miguel Borja en River Plate
@LibertadoresBR

Publicidad

Publicidad

Publicidad