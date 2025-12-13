Piden a gritos a Miguel Borja; "Es el delantero que tiene que comprar Boca Juniors"

La liga de Argentina culmina este sábado con la gran final entre Racing y Estudiantes de la Plata. Sin embargo, los demás equipos que ya se quedaron por fuera del definición están pensando en el 2026 y por ende busca mejorar sus plantillas y reforzarse con buenos jugadores.

River Plate no tuvo su mejor campaña luego de ocupar la sexta posición en el grupo B con 22 puntos y posteriormente caer eliminado en octavos de final, tras perder 3-2 con Racing Avellaneda.

Si bien todo el plantel tuvo un flojo rendimiento, uno de los principales señalados fue Miguel Borja, que no estuvo fino de cara al arco y fue muy criticado por los aficionados.

Al delantero colombiano, no le renovarán su contrato, el cual culmina este 31 de diciembre, y por eso desde ya recibe ofertas de clubes interesados.



Para sorpresa de muchos en Argentina, en las últimas horas personas cercanas a Boca Juniors, archival de River Plate, ven con buenos ojos el posible fichaje de Borja.

Rafe Di Zeo, líder de la Barra 12 del conjunto xeneize, en charla con 'El Carnaval', dejó en claro que desde hace rato viene siguiendo al nacido en Tierralta, Córdoba. "Ya lo hubiera comprado yo, Rafa ya lo hubiera comprado a Borja. Les voy a contar algo que ustedes no saben... Hace un tiempo atrás, mirando un partido en donde jugaba Borja con la selección de Colombia, yo dije 'ese es el 9 que tiene que comprar Boca'. Y cuando le dije, me dijeron que mejor 9 que ese era Roger Martínez y que había que comprar a Roger Martínez. ¿Y qué pasó? No vinieron ninguno de los dos. Hoy sigo pensando que el 9 de Boca es ese", dijo tin tapujos.

El pedido del hincha se suma al de una leyenda como Alberto ‘Beto’ Márcico, quien hizo la misma petición. “Vengo pidiendo a Borja hace 3 o 4 años y lo hablé con Riquelme [presidente de Boca]. Es el 9 que necesita Borja, juega siempre en el área. Boca necesita un goleador de ese nivel”, comentó en charla con 'FM Delta'.

Los números de Miguel Borja