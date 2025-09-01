Publicidad

Gol Caracol  / Alerta para Once Caldas en la Copa Sudamericana; informe preocupa pensando en la final

En medio de la participación del 'blanco blanco' en la Copa Sudamericana, salió una información que afecta el porvenir de una hipotética final del equipo colombiano. ¡Entérese de lo que pasó!

Michael Barrios, jugador de Once Caldas en la Copa Sudamericana
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 11:05 a. m.