Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina llegaron a Barranquilla; ¿se ilusionan los hinchas del Junior?

Juan Guillermo Cuadrado y Yerry Mina 'alborotaron el avispero' con su llegada a la ciudad de Barranquilla. Los internacionales con la Selección Colombia aterrizaron en las últimas horas en el Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, y de inmediato, la noticia se trasladó a esa parte del país. ¿Se ilusionan los hinchas del Junior?

La prensa en la capital del Atlántico captó el preciso instante en que tanto Cuadrado como Mina hicieron su arribo a la 'Arenosa', y cuando fueron consultados por el motivo de su visita, ambos optaron por mantener el silencio.

Yerry Mina, defensa central de la Selección Colombia y Cagliari, en el Mundial 2026 Getty Images

Recordemos que Mina González hizo parte del plantel de la Selección Colombia que estuvo en el Mundial 2026 y que en la actualidad milita en Cagliari de la Serie A, mientras que Cuadrado terminó su vínculo contractual con Pisa, que esta temporada que se avecina, jugará en la segunda división italiana.

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De hecho es que esta visita de los futbolistas de la 'tricolor' ha desatado toda clase de rumores, de 'run run' y todo en torno al Junior y de la posibilidad de que se pongan la 'rojiblanca'. Pero desde tierras 'curramberas' dejaron claro que esta opción no se dará; se conoció el por qué estuvieron de 'pasada' en Barranquilla.

"Lo cierto es que para el Junior no es", dijeron en el programa de 'El Bordillo', mientras que otra de las panelistas complementó que "esos dos están en la ciudad de Barranquilla porque vinieron a reunirse con el presidente electo (Abelardo de la Espriella)".

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💣🦈 ¡EL CAOS ES TOTAL EN LA ARENOSA!



Yerry Mina y Juan Guillermo Cuadrado fueron vistos en la sede del Junior. Con la salida de Guerrero, ¿se vestirá el "Panita" de rojiblanco para el sueño del tricampeonato? ¡Barranquilla no duerme hoy! 🥹❤️🔥



¿Humo o el fichaje del siglo? 👇 pic.twitter.com/egwqPVGc76 — El Bordillo (@ElBordillo) July 15, 2026

Así las cosas, la visita de los 'Panitas' fue más por temas de negocios y vueltas personales, y no tuvo nada que ver con que estén pensando en fichar por el Junior para la Liga BetPlay II-2026, certamen en el que los dirigidos por Alfredo Arias defienden el bicampeonato.

Juan Guillermo Cuadrado, futbolista colombiano del Pisa, en un partido de la Serie A de Italia AFP

¿Cuándo juega Junior en la Liga BetPlay II-2026?

Hay que precisar que el campeonato colombiano dará su puntapié inicial el próximo viernes 24 de julio. En la primera jornada, el 'tiburón' visitará el día sábado 25 el Manuel Murillo Toro para enfrentar al Deportes Tolima, en duelo que tiene como horario establecido de las 8:15 de la noche.

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Junior de Barranquilla campeón de la Liga BetPlay Colprensa