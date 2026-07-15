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Gol Caracol  /  Las tres estadísticas que ilusionan a España con llevarse un nuevo título en el Mundial

Las tres estadísticas que ilusionan a España con llevarse un nuevo título en el Mundial

La Selección España ha ido de menos a más en el Mundial 2026, pero hay una serie de datos que ilusionan a los dirigidos por Luis de la Fuente para ser campeones, luego de 16 años.

Por: EFE
Actualizado: 15 de jul, 2026
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Celebración de la Selección de España
Celebración de la Selección de España
Fotografías de: AFP

Con la Selección de España ya en la final del Mundial 2026 y con Inglaterra-Argentina a punto de jugarse, tres registros ilusionan a los aficionados de 'la Roja' en la definición del título del próximo 19 de julio, en el estadio MetLife de Nueva Jersey.

El fútbol es de goles y también de estadísticas, que si bien están hechas para romperlas, al menos estas tres pueden 'jugar' a favor de España en la final de la Copa del Mundo, claro, ya en el campo el equipo del seleccionador Luis de la Fuente tendrá que ratificar lo hecho frente a Francia en la semifinal.

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Los tres datos, que algunos llaman 'maldiciones', han sido irrefutables en las 23 ediciones del torneo hasta este momento:

1. Nunca en la historia de la Copa del Mundo, que se juega desde 1930, el equipo que tenga en sus filas al vigente ganador del Balón de Oro se consagró campeón. Precisamente, quien actualmente ostenta ese galardón es el francés Ousmane Dembélé, cuya selección fue eliminada por la Selección de España, que la superó por 0-2, este martes en la semifinal en Dallas.

2. Tampoco ha alzado el trofeo una selección que sea dirigida por un entrenador extranjero, actualmente de las tres en acción la de Inglaterra es la que tiene en el banquillo al alemán Thomas Tuchel, quien busca quebrar esa racha y quien dirige a los 'tres leones' desde enero 2025. Otro motivo más para que los hinchas españoles se aferren a ese anhelado segundo título mundial. Y la última de estas tres evidencias estadísticas a favor de 'La Roja' afecta directamente a Argentina, el rival de los ingleses este miércoles.

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3. Ningún equipo que ha empezado a jugar el Mundial como líder del escalafón FIFA ha conquistado la Copa del Mundo. La 'Albiceleste' de Lionel Messi comenzó la competición de 2026 como primera del ránking. Cuando Argentina ganó en el Mundial de Catar 2022 llegó como segunda de ese escalafón y terminó con el título, el tercero en sus alforjas.

Celebración de la Selección de España
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Fotografías de: AFP
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