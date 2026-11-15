Mourinho toma nota en Real Madrid, tras actuaciones de Vinícius y Diomande en fecha FIFA

Vinícius Júnior y Yan Diomande, una vez que el brasileño ha terminado su sanción en LaLiga, están llamados a pelear por el puesto de extremo izquierdo del Real Madrid, y ambos empezaron el parón de selecciones con buenas actuaciones con sus países para dar motivos a José Mourinho para ser los elegidos.

Diomande se fue a la concentración de Costa de Marfil después de sumar cuatro goles y tres asistencias en el tramo de la temporada entre las dos ventanas FIFA del otoño. Estrenó su cuenta goleadora con el Real Madrid ante el Villarreal, precisamente el día en que Vinícius fue expulsado por agarrar del pelo a Nathan Saliba y recibió cuatro encuentros de sanción en el torneo doméstico.

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El costamarfileño volvió a ver puerta ante Sevilla, Leipzig y Racing de Santander, con tantos de bella factura en disparos complicados en torno a la frontal del área. Con su selección, tiene previsto disputar dos partidos de clasificación contra Gambia para la Copa África de 2027. En el primero, dio una asistencia para colaborar en la victoria de su equipo por 2-1. El segundo lo jugará el martes.

Yan Diomande marcó un golazo con Real Madrid frente a Racing de Santander. Foto: AFP

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El flamante fichaje del verano madridista, aunque tardó un poco en ser titular (lo fue por primera vez ante el Rayo Vallecano en la jornada 5), ha tenido minutos en todos los partidos oficiales del equipo esta temporada. Su protagonismo ha ido en aumento aprovechando la ausencia de Vinícius, quien después del parón de selecciones volverá a estar enteramente disponible para Mourinho.



Y el brasileño también se ha hecho notar en esta ventana FIFA. Brasil tenía reservados para él dos amistosos en Asia, uno contra Japón y otro contra Singapur. En el primero, Vinícius anotó los dos goles de su selección, aunque no pudo evitar la derrota por 3-2.

Son más tantos que los que había sumado con el Real Madrid en toda la temporada, ya que sólo vio puerta ante la Real Sociedad, a finales de agosto. En el anterior parón de selecciones, también sumó un gol con Brasil, pero cualquier buena progresión que pudiera haber empezado entonces se vio frenada por la expulsión en el Bernabéu ante el Villarreal en el primer encuentro tras su regreso.

Vinícius en Brasil vs. Japón por duelo de preparación. Foto: AFP

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Desde entonces, Mourinho le garantizó que sería titular en los partidos de la Liga de Campeones, para que le sirvieran como motivación, pero Vinícius no ha respondido como se esperaba, sin goles ni asistencias ante Roma, Leipzig y AEK de Atenas y sustituido en los tres encuentros.

Si el brasileño consigue arrastrar a Madrid su buen momento en Brasil, a Mourinho se le presenta un bendito problema para confeccionar sus alineaciones. Diomande ha rendido sobradamente en ausencia de Vinícius, y el equipo ha funcionado con una banda derecha creativa formada por Fede Valverde, Bernardo Silva y Arda Güler. Los dos últimos, además, también han marcado gol en este parón de selecciones.

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El técnico portugués ha insistido en que para él es un lujo disponer de tantas soluciones en su plantilla, pero, con todos al máximo nivel de cara al último tramo de 2026, llega el momento de conjugarla.