Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Innovador sistema solucionaría muchos problemas en el fútbol; los jugadores los más beneficiados

Innovador sistema solucionaría muchos problemas en el fútbol; los jugadores los más beneficiados

En España se desarrolló un sistema tecnológico que sería de gran aporte para el fútbol actual. El método podría ser utilizado en todas las ligas del mundo, y ya ha sido probado con buenos resultados.

Jugadores en medio de un entrenamiento
Jugadores en medio de un entrenamiento
AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 09:06 a. m.