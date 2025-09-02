"Jonas Vingegaard no hizo un hueco tan grande y yo sigo ahí; queda mucha Vuelta a España"

Jonas Vingegaard es el principal candidato a ganar la Vuelta a España 2025. Por eso, en la etapa 9, aprovechando que había un final en alto, demostró sus cualidades, ganó en solitario y le alcanzó para sacar diferencias. Sin embargo, Joao Almeida, líder del UAE Team Emirates XRG y rival del danés, dejó claro que no se da por vencido y tiene con qué pelearle.

"Sin las bonificaciones, en la carretera fueron 24 segundos, lo cual no es mucho. Tampoco hizo un hueco tan grande y yo sigo ahí en la pelea. La Vuelta es larga, quedan etapas muy duras y habrá muchas oportunidades de ganar tiempo, pero también de perderlo", afirmó en entrevista con 'Marca España'. Pero no fue lo único y analizó lo que se avecina.

"Tenemos el Angliru, la crono, varias llegadas en alto que serán muy duras, y la etapa 20 que también lo es. Sobran jornadas complicadas en esta Vuelta. Además, Jonas Vingegaard hizo el Tour de Francia y eso siempre te da un poco de fatiga. Hay esperanza de que la última semana se le pueda hacer larga", añadió el portugués, quien también elogió al danés.

"Es un corredor ejemplar, hay que reconocerlo, está por delante ahora mismo y tenemos que reducir esa diferencia. Ahora, mis compañeros me han ayudado bastante, en especial para cerrar los huecos. Quizá la vez pasada, no estuvimos al 100%, pero ya es pasado y toca centrarse en lo que viene", sentenció Joao Almeida, quien vive un complejo momento en su equipo.

Jonas Vingegaard, líder del Visma Lease a Bike y favorito a ganar la Vuelta a España 2025 Getty Images

Juan Ayuso no va más en el UAE Team Emirates XRG

El UAE Team Emirates XRG anunció que el ciclista español Juan Ayuso abandonará las filas de la formación a finales de este año, tras alcanzar un acuerdo mutuo para la rescisión de su contrato, que expiraba en 2028.

"Ayuso permanecerá ahora en el equipo hasta finales de 2025 después de que se tomara la decisión tras diferencias en la visión de los planes de desarrollo y la alineación con la filosofía deportiva del equipo", señaló el equipo emiratí en un comunicado.

"Nuestro proyecto deportivo", añadió, "siempre se ha centrado en la continuidad, la armonía del grupo y la construcción de un equipo ganador", prosiguió Giannetti, quien subrayó que "esta decisión es la más coherente con los valores que definen a nuestra organización".

Ayuso, por su parte, agradeció al equipo por el apoyo brindado: "He tenido la oportunidad de crecer y competir junto a los mejores, y sé que lo que he aprendido siempre formará parte de mi experiencia profesional".

Esta decisión se conoce un día después de que su compañero Joao Almeida se quejara de que ningún compañero le ayudara a seguir la rueda de Jonas Vingegaard, quien ganó el domingo en solitario la novena etapa de la Vuelta en Valdezcaray.

Al término de la carrera, Almeida declaró que echó en falta a sus compañeros durante la subida, una afirmación que respondió después Ayuso alegando que estaba fatigado y que no tenía sentido "apretar" más.

"Estaba bastante cansado y no podía ayudar mucho al equipo. No tenía sentido apretar cinco minutos más", se defendió el alicantino.