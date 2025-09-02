Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Crece el nerviosismo en León por futuro de James Rodríguez; ¿regresará a Europa?

Crece el nerviosismo en León por futuro de James Rodríguez; ¿regresará a Europa?

James Rodríguez es una de las figuras del León y la Liga MX, pero en los últimos días han surgido rumores de su posible marcha. En la prensa 'azteca' no paran de hablar de ello.