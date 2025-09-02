Crece el nerviosismo en León por futuro de James Rodríguez; ¿regresará a Europa?

James Rodríguez es una de las estrellas de la Liga MX con el León, pero con el paso de los días crece el nerviosismo por su futuro en las 'fieras'. En la prensa mexicana no paran de especular que su renovación estaría limitada, pero la misma tendría que ver con el presupuesto del club del estado de Guanajuato.

Si bien el '10' cucuteño y las directivas de las 'panzas verdes' llegaran a un acuerdo para la extensión de su vínculo contractual, el mismo repercutiría en las arcas del León. Por lo tanto, es ahí donde surge la posibilidad de su probable marcha.

"El contrato que James Rodríguez tiene con León culminará el próximo mes de diciembre y las posibilidades de renovación en lo real se encuentran más que limitadas debido al poco presupuesto con el que la directiva verdiblanca cuenta", precisó en un reciente informe la página 'Soy Fiera'.

James Rodríguez, mediocampista colombiano del Club León de México, celebra uno de los goles en la Lig MX Getty Images

A raíz de todas estas versiones y rumores, al capitán de la Selección Colombia lo han vinculado con tres clubes en particular; uno de ellos del fútbol del 'viejo continente': ¿regresará a Europa?



Los equipos que podría llegar James Rodríguez, en caso de que no continúe en León

En el mismo medio anteriormente citado refirieron que la primera opción en caso de que Rodríguez Rubio se marche del León serían los 'rayados' del Monterrey, escuadra que tiene en sus filas a grandes figuras como el caso de Sergio Ramos, con quien James compartió equipo en el Real Madrid.

Publicidad

A renglón seguido aparece la posibilidad de la Major League Soccer ( MLS ), certamen que cada temporada ficha a grandes estrellas. "Son varios los equipos que estarían dispuestos a hacerse de los servicios del '10' 'cafetalero'; sin embargo las opciones reales en cuanto a ofrecimientos hasta el momento no han sido aterrizadas por lo que esta situación sigue siendo un mero rumor", precisaron en 'Soy Fiera'.

Por último, entra en el radar un equipo de Europa, con más exactitud en España: Real Oviedo, mismo que sigue perteneciendo al Grupo Pachuca (dueño del León y Pachuca) y que esta campaña retornó a primera división.

Publicidad

Lo cierto es que exReal Madrid y Porto espera seguir aportando lo mejor de su talento al León de lo que queda del Apertura MX. Las 'fieras' han tenido un desempeño de altibajos, pero cada vez que juega el '10' evidencia su buen fútbol dentro del campo de juego.

Queda esperar cómo finaliza todo esto al final de la campaña en México. Si James Rodríguez sigue vestido con los colores del León o si decide tener un nuevo aire en su carrera deportiva.