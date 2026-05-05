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Gol Caracol  / Figura del PSG avisa; "si enfrento a Luis Díaz trataré de frenarlo lo mejor posible"

Figura del PSG avisa; "si enfrento a Luis Díaz trataré de frenarlo lo mejor posible"

Este miércoles 6 de mayo se enfrentarán 'bávaros' y 'parisinos' por el pase directo a la final de la Champions League, por lo que importante figura ya le tiene la lupa puesta a Luis Díaz.

Por: EFE
Actualizado: 5 de may, 2026
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Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich.
Luis Díaz, futbolista colombiano del Bayern Múnich.
Foto:Bayern Múnich Oficial

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