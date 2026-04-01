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Gol Caracol  / Irak le quita el sueño a mundialista a Bolivia, tras 'triunfazo' 2-1 por el repechaje

Irak le quita el sueño a mundialista a Bolivia, tras 'triunfazo' 2-1 por el repechaje

La 'verde', que lo intentó hasta el último suspiro del compromiso, cayó por 2-1 en territorio manito frente a Irak; selección que sí aseguró su presencia en el Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 1 de abr, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Irak clasificó al Mundial 2026, tras vencer a Bolivia en el repechaje.
Irak clasificó al Mundial 2026, tras vencer a Bolivia en el repechaje.
Foto: AFP.

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