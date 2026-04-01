Irak le quita el sueño a mundialista a Bolivia, tras 'triunfazo' 2-1 por el repechaje

La selección de Irak derrotó hoy por 2-1 a Bolivia y se adjudicó el último boleto disponible para la Copa Mundial de fútbol a la que regresa después de 40 años de ausencia.

Ali Alhamadi y Aymen Hussein le dieron el triunfo a Irak, en tanto Moisés Paniagua descontó por los bolivianos.

Bolivia tuvo la posesión de la pelota en el inicio del partido, pero Irak presionó y en el minuto 9 estuvo cerca de tomar ventaja con un remate de Amir Alammari en un tiro libre, despejado por el guardameta boliviano Guillermo Viscarra.

Un minuto después, en un tiro de esquina, Alhamadi aprovechó la pobre marca y de cabeza puso el 1-0.



Bolivia fue paciente; Irak mantuvo el orden, hasta que en el minuto 38, Paniagua convirtió de derecha a pase de Ramiro Vaca para empatar el duelo y estremecer a los miles de hinchas bolivianos en las tribunas, algunos de los cuales pagaron más de 1.000 dólares por estar en el estadio.

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Bolivia terminó mejor la mitad inicial, aunque no pudo cosechar frutos de su dominio.

La segunda parte empezó con lucha en mitad de la cancha. En el minuto 52, el estratega de Irak hizo cambios, entre ellos el del ingreso a la cancha de Marko Farji, quien segundos más tarde le puso un balón a Hussein, letal en el remate de derecha, el 2-1.

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Con el consentimiento del rival, Bolivia se adueñó de la pelota, sin embargo, no creó peligro ante un oponente ordenado atrás.

En los últimos minutos, Bolivia acosó a Irak, mas careció de contundencia y dejó ir la oportunidad de regresar a un Mundial, después de 32 años.

Irak jugará el Mundial en el grupo I contra Francia, Senegal y Noruega.

- Ficha técnica:

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2. Irak: Ahmed Basil; Hussein Ali, Zaid Tah Seen, Akam Hashim, Merchas Doski; Youssef Amyn (Marko Farji m.52), Ibrahim Bayesh (Kevin Yakob m.84), Amir Alammari, Aimar Sher (Zaid Ismael m.52); Ali Alhamadi (Ali Jasim m.66), Aymen Hussein (Mohanah Ali m.66).

Seleccionador: Graham Arnold.

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1. Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina (Lucas Macazaga m.67), Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Ramiro Vaca (Fernando Nava m.70), Robson Matheus (Enzo Monteiro m.90), Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Moisés Paniagua, Juan Godoy.

Seleccionador: Óscar Villegas.

Goles: 1-0, m.10: Ali Alhamadi; 1-1, m.38: Moisés Paniagua; 2-1, m.53: Aymen Hussein.

Árbitro: Iván Barton, de El Salvador: Amonestó a Ibrahim Bayesh, Zaid Ismael, Marco Farji; Efraín Morales y Lucas Macazaga.

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Incidencias: Partido entre las selecciones de Irak y Bolivia que decidió el último boleto para la Copa Mundial que se celebrará el próximo verano, celebrado en el Estadio BBVA de Monterrey, norte de México, ante unos 50.000 aficionados.