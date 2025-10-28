Jalón de orejas para compañero de Luis Díaz en Bayern Múnich; se creyó la comparación con Messi

Para Bayern Múnich no basta estar de líder y con rendimiento perfecto tanto en la Bundesliga, como en la Champions League. Aunque los elogios sobran por el buen rendimiento del equipo que dirige Vincent Kompany y por el nivel de figuras como Harry Kane, Luis Díaz y Michael Olise, el tridente de ataque que viene metiendo miedo a los rivales; no faltan los problemas y las polémicas.

Y es que en medio de los futbolistas consagrados y con reconocimiento internacional ha surgido en la presente temporada Lennart Karl, joven volante de creación alemán, a quien incluso ya han empezado a comparar con una estrella mundial como Lionel Messi por su estilo de juego, atrevimiento y picardía en el frente de ataque.

Al mencionado Karl le han apuntado después del triunfo 3 a 0 sobre Borussia Mönchengladbach, por algunas jugadas con el balón que llegaron a molestar a los rivales, generando polémica, en un balompié como el europeo que son mal vistas acciones que intenten dejar en ridículo a los adversarios.

Ante esa circunstancia, en la prensa deportiva de la ciudad de Múnich filtraron informaciones con respecto al correctivo que tuvo la naciente estrella teutona y que se trataron directamente con el profesor Kompany.

"Después del partido, Kompany le dijo a Lennart Karl que no hay necesidad de provocar a los oponentes, ni de presionarlos para que hagan algunas cosas imprudentes. Y junto a esto, también le agregó que tales gestos pueden verse como una falta de respeto hacia la oposición", explicaron cuentas partidarias del cuadro bávaro.

Además de eso, también el DT le habría hecho hincapié en que exceso de juego con el balón o gambetas le puede traer también agresiones de los futbolistas de los clubes que enfrenten al Bayern Múnich.

Lennart Karl, joven figura del Bayern Múnich Foto: AFP

Mientras que todo eso sucede, en las oficinas del prestigioso club de la Bundesliga están ya comenzando a mirar cómo atan a Karl, de cara al futuro y ante las ofertas que puedan comenzar a tocar a su puerta, ya que el talento salta a la vista y es innegable.