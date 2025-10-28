Dos jugadores de Selección Colombia, en el once ideal de la octava jornada de la Serie A

Dos grandes nombres del fútbol colombiano brillaron en la octava jornada de la Serie A de Italia y fueron protagonistas al formar parte del once ideal de la fecha: Juan Guillermo Cuadrado y Jhon Janer Lucumí. Su actuación destaca no solo por la consistencia individual, sino también porque representan la capacidad de los futbolistas colombianos para destacarse en competiciones europeas de alto nivel.

Cuadrado, con 37 años, sigue demostrando que la edad no ha mellado su calidad. Su ingreso al terreno de juego no sólo reactivó a su equipo, el Pisa, sino que le permitió marcar su primer gol de la temporada al transformar un penal al minuto 60 durante el empate 2-2 frente al Milan. En ese lapso, el antioqueño completó tres remates, 19 pases precisos (12 de ellos en campo contrario), además de cuatro regates exitosos. En labores defensivas también sumó con recuperaciones, intercepciones y despejes.

Por su parte, Lucumí, que milita en el Bolonia, fue un baluarte en la zaga durante el partido frente a la Fiorentina, que también culminó con igualdad a dos goles, pese a que su equipo jugó con un hombre menos durante los últimos minutos del encuentro. El defensor colombiano alcanzó siete recuperaciones, siete despejes y cuatro intercepciones. Además, completó 29 de los 36 pases que intentó, lo cual lo dejó con un porcentaje de acierto del 81%.

Este reconocimiento es significativo por varias razones. Primero, refleja la competitividad de los futbolistas colombianos en las más exigentes ligas europeas. Segundo, reafirma que tanto Cuadrado como Lucumí mantienen un rendimiento alto, con estadísticas relevantes que respaldan sus actuaciones. Finalmente, es un aliciente para Néstor Lorenzo y para los seguidores de la 'tricolor', ya que contar con jugadores que sobresalen en 'el viejo continente' en vísperas del Mundial del próximo año es una gran noticia para el país, pensando en hacer un excelente papel en el torneo.

Juan Guillermo Cuadrado, colombiano del Pisa, en un partido de liga italiana Getty Images.

La presencia de Cuadrado y Lucumí en el once ideal de la jornada no es un simple galardón: es el fruto de dos trayectorias profesionales sólidas que continúan dejando huella en Europa. Ambos jugadores no solo cumplieron con sus roles, sino que lo hicieron con solvencia y eso se tradujo en reconocimiento. La mirada de los aficionados de nuestro país está puesta en su continuidad y en lo que aún pueden aportar en lo que resta de temporada, para así llegar de la mejor manera antes del anuncio de la convocatoria a la cita mundialista, donde los dos buscarán llegar a como dé lugar.

Tanto Cuadrado como Lucumí volverán a saltar a la cancha esta semana por la liga italiana. El de Necoclí podría tener acción este jueves cuando su equipo reciba a Lazio, mientras que el exGenk probablemente partirá como titular en el encuentro entre el Bolonia y el Torino este miércoles.