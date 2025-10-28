Colonia vs. Bayern Múnich, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Luis Díaz por Copa de Alemania

Luis Díaz atraviesa uno de sus mejores momentos desde su llegada al Bayern Múnich, club al que se incorporó para la presente temporada procedente del Liverpool. El conjunto inglés recibió cerca de 70 millones de euros por la transferencia del jugador colombiano, una de las operaciones más destacadas del último mercado europeo.

Desde su arribo a Alemania, el extremo guajiro se ha consolidado como una de las piezas más desequilibrantes del equipo dirigido por Vincent Kompany, aportando velocidad, sacrificio defensivo y gol. Su adaptación al fútbol alemán ha sido rápida y su protagonismo crece jornada tras jornada.

En su más reciente presentación por la Bundesliga, el Bayern Múnich se impuso con autoridad 3-0 al Borussia Mönchengladbach, por la octava fecha del campeonato. Los goles del conjunto bávaro fueron obra de Joshua Kimmich, Raphaël Guerreiro y Lennart Karl, en un partido en el que el equipo mostró una versión sólida y dominante.



Hora y dónde ver EN VIVO, Colonia vs. Bayern Múnich

Por los dieciseisavos de final de la Copa de Alemania, el Bayern Múnich de Luis Díaz visitará al Colonia en el RheinEnergieStadion. El compromiso está programado para este miércoles 29 de octubre, y la pelota rodará desde las 2:45 p. m. (hora colombiana). El encuentro podrá verse EN VIVO a través de la plataforma Disney+.



¿Cómo llega Colonia?

El Colonia, conocido como los “machos cabríos”, no atraviesa su mejor momento en la temporada. En su última presentación por la Bundesliga, cayó 1-0 ante el Borussia Dortmund en condición de visitante, con anotación de Maximilian Beier.

El equipo buscará aprovechar su localía para sorprender al Bayern y avanzar a la siguiente ronda del certamen copero, aunque parte como claro underdog frente al poderoso campeón alemán.



Programación Copa de Alemania

