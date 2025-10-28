Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Colonia vs. Bayern Múnich, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Luis Díaz por Copa de Alemania

Colonia vs. Bayern Múnich, EN VIVO; hora y dónde ver en TV a Luis Díaz por Copa de Alemania

Los dirigidos por Vincent Kompany quieren trasladar su buen inicio de temporada a la Copa de Alemania, torneo en el que se espera que Luis Díaz tenga acción con el conjunto bávaro.

Por: Javier García
Actualizado: 28 de oct, 2025
Luis Díaz, en el partido entre el Bayern Múnich y el Brujas
Foto: X/ @FCBayernES

