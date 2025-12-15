Jordan García se destapó al llegar al León; contó quién le dio consejos, no fue James Rodríguez

Los movimientos del fútbol colombiano en el mercado de fichajes con miras a la temporada 2026 registran novedades, con jugadores de proyección como el arquero Jordan García, quien definitivamente en las últimas horas viajó a México para unirse a la disciplina del León de la Liga MX, donde jugó el estelar James Rodríguez y en el que están el defensor Jaine Barreiro y el joven volante Daniel Arcila.

García, de buenas actuaciones internacionales con la Selección Colombia Sub-20, llegó a Guanajuato y de inmediato habló con los periodistas, dejando en claro algunas confesiones relacionadas con una figura de nuestro país que le dio consejos.

"Camilo Vargas me dijo que iba a estar tranquilo acá, yo hablé con él cuando estuvimos con el seleccionado de nuestro país. Y bueno, hay que dejar alto el nombre de los arqueros colombianos", contó el nacido en el municipio de El Retén, en el departamento del Magdalena.

Hay que recordar que Vargas acumula varias temporadas en el balompié mexicano defendiendo el arco de Atlas de Guadalajara, con títulos y buenas actuaciones, a tal punto que es ídolo de los aficionados rojinegros. También el que se ganó un espacio fue Kevin Mier, de Cruz Azul.



A la hora de definirse como guardameta, García comentó que "soy un arquero muy completo, juego bien con los pies, atajo, salgo a cortar centros, mi fortaleza es buscar defender mi arco".

Publicidad

A esto, complementó que "lo que más quiero es hablar con el entrenador (Ignacio Ambriz), hablar con él, compartir conceptos. Conocer su idea, porque él es la cabeza de todo

Jordan García se destacó en la Liga Betplay custiodando la puerta de Fortaleza, en el que acumuló y sumó partidos, siendo destacado y a eso hay que agregarle que durante este 2025 fue el titular en el Campeonato Sudamericano de Venezuela y en el Mundial de Chile, en el que Colombia terminó en la tercera posición. En los dos referidos torneos, el arquero cumplió con su misión.