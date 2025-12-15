Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jordan García se destapó al llegar al León; contó quién le dio consejos, no fue James Rodríguez

Jordan García se destapó al llegar al León; contó quién le dio consejos, no fue James Rodríguez

Jordan García, arquero de la Selección Colombia Sub-20 y formado en Fortaleza, es novedad en el equipo esmeralda y de entrada dejó algo claro para su primera experiencia internacional.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Jordan García, arquero colombiano
Jordan García, arquero colombiano
Foto: X/@FCFSelecciónCol

Publicidad

Publicidad

Publicidad