Millonaria compra de Lamine Yamal; se quedó con lujosa casa de Shakira y Gerard Piqué

Lamine Yamal no ha dejado de acaparar titulares en los últimos días. El joven talento del FC Barcelona, considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial, ha estado en el centro de la polémica tras sus declaraciones en una entrevista con el streamer Ibai Llanos, donde aseguró que el “Real Madrid roba”. Sus palabras, pronunciadas en la previa del clásico español, encendieron las redes sociales y generaron un sinfín de reacciones, especialmente luego de la derrota del conjunto azulgrana 2-1 ante los ‘merengues’ en el estadio Santiago Bernabéu.

A sus 18 años, Yamal enfrenta el desafío de manejar la exposición mediática que conlleva su ascenso meteórico. Tras la caída en el clásico, muchos hinchas y analistas han cuestionado su comportamiento fuera del campo, señalando que debe enfocarse más en su rendimiento deportivo y menos en declaraciones polémicas.

Sin embargo, el joven extremo ha vuelto a ser noticia, aunque esta vez por un motivo completamente distinto: una lujosa adquisición que confirma su creciente estatus económico y profesional.



La nueva adquisición de Lamine Yamal

Lamine Yamal, delantero del Fútbol Club Barcelona, en el partido contra Real Madrid AFP

De acuerdo con varios medios españoles, Lamine Yamal acaba de cerrar la compra de una de las propiedades más mediáticas de Barcelona: la casa que perteneció a la cantante colombiana Shakira y al exjugador del club, Gerard Piqué. La vivienda, ubicada en Ciutat Diagonal, una exclusiva zona residencial de Esplugues de Llobregat, se convirtió en uno de los hogares más famosos de la ciudad durante la relación de la pareja, y ahora pasa a manos de una de las mayores promesas del fútbol europeo.

Según la prensa ibérica, la operación se concretó después de tres meses de negociaciones, y la firma final se llevó a cabo el 27 de octubre, con la presencia legal de ambas partes. Aunque no se ha revelado el monto exacto de la transacción, el canal 'Antena 3' estimó que el inmueble está valorado en aproximadamente 14 millones de euros, es decir, unos 64.000 millones de pesos colombianos.

La nueva residencia del futbolista cuenta con todas las comodidades de una vivienda de lujo: amplios jardines, piscina, gimnasio y un alto nivel de privacidad, ideal para resguardar la vida personal del joven jugador. Además, la ubicación estratégica es perfecta para su rutina diaria, ya que la propiedad se encuentra muy cerca de la ciudad deportiva del Barcelona, así como de las viviendas de algunos de sus compañeros, entre ellos Ronald Araújo y Alejandro Balde.

🔥😱👏¡POR LA MANSIÓN DE SHAKIRA Y PIQUÉ!😱🔥



📌Lamine Yamal quiere comprar la antigua casa de Piqué y Shakira que está valorada en € 11M y está ubicada en uno de los barrios más discretos de Barcelona.



📌El objetivo de Yamal es transformar esta casa familiar en una residencia… pic.twitter.com/0Yie6E04zz — KCH RADIO 90.9FM (@kchradio) October 28, 2025

¿Cuándo vuelve a jugar Barcelona?

El FC Barcelona volverá a la acción en LaLiga el domingo 2 de noviembre, cuando reciba al Elche en el Estadio Olímpico Lluís Companys, desde las 12:30 p. m. (hora colombiana). Será una oportunidad para que Lamine Yamal y el conjunto dirigido por Hansi Flick se reencuentren con la victoria y retomen la confianza tras la derrota en el clásico.