Jan Paul van Hecke ganó en los aires y anotó; gol de Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026

Jan Paul van Hecke se hizo inalcanzable por arriba y le hizo daño a Túnez. Sobre el minuto 62, se cobró un tiro de esquina y, anticipándose en el primera palo, conectó de cabeza para inflar las redes.

Brian Brobbey celebra su gol con Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026 AFP

Vea el gol de Jan Paul van Hecke, en Túnez vs. Países Bajos, por el Mundial 2026