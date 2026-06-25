Jan Paul van Hecke ganó en los aires y anotó; gol de Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026

Jan Paul van Hecke se hizo inalcanzable por arriba y le hizo daño a Túnez. Sobre el minuto 62, se cobró un tiro de esquina y, anticipándose en el primera palo, conectó de cabeza para inflar las redes.
Vea el gol de Jan Paul van Hecke, en Túnez vs. Países Bajos, por el Mundial 2026
¡TE LO ANTICIPÓ MIGUEL SIMÓN! Van Hecke anticipó en el primer palo, Slimane no pudo despejar y Países Bajos se pone 3-1 ante Túnez para asegurar la cima del grupo.— SportsCenter (@SC_ESPN) June 26, 2026
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