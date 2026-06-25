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Gol Caracol  / Jan Paul van Hecke ganó en los aires y anotó; gol de Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026

Jan Paul van Hecke ganó en los aires y anotó; gol de Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026

La pelota quieta fue una de las fórmulas que más resultado le dio a los neerlandeses para tomar ventaja y prueba de ello es el tanto de Jan Paul van Hecke.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 25 de jun, 2026
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Jan Paul van Hecke anotó el tercer gol de Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026
Jan Paul van Hecke anotó el tercer gol de Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026
AFP

Jan Paul van Hecke se hizo inalcanzable por arriba y le hizo daño a Túnez. Sobre el minuto 62, se cobró un tiro de esquina y, anticipándose en el primera palo, conectó de cabeza para inflar las redes.

Brian Brobbey celebra su gol con Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026
Brian Brobbey celebra su gol con Países Bajos contra Túnez en el Mundial 2026
AFP

Vea el gol de Jan Paul van Hecke, en Túnez vs. Países Bajos, por el Mundial 2026

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