Gol Caracol Selección Túnez
Selección Túnez
Selección de Túnez, el mayor represente de su país en competiciones oficiales de fútbol internacional
Figura de Brasil y Real Madrid sufrió una lesión en partido contra Túnez; hay preocupación
En partido preparatorio para el Mundial 2026, Brasil enfrentó a los tunecinos, empatando 1-1, pero donde la noticia pasó por lo que ocurrió con uno de sus jugadores.
Así quedó la tabla de posiciones de Mundial Sub-17 Qatar 2025, tras primeros partidos de la fecha 1
Este lunes 3 de noviembre, el Mundial Sub-17 Qatar 2025 inició con ocho emocionantes partidos. Acá toda la información de lo que ocurrió en los grupos A, B, C y D.
Túnez y un seguimiento disciplinario de la FIFA por un hincha que invadió la cancha contra Francia
El ente rector del fútbol mundial no está perdonando ninguna acción que altere el orden natural de los partidos del Mundial Qatar 2022 y esto es prueba de ello.
Francia no se quedó con las ganas: reclamación oficial por el gol anulado a Antoine Griezmann
Luego de una de las más grandes polémicas en lo que va de la fecha 3 del Mundial Qatar 2022, desde Francia se tomaron 'cartas en el asunto'.
Steve Mandanda y el gran récord que batió, tras ser titular en la derrota por 1-0 frente a Túnez
Con la clasificación a octavos ya definida, el DT de Francia, Didier Deschamps, rotó su plantilla para la última jornada, donde Steve Mandanda impuso una marca histórica.
Qatar 2022: Wahbi Khazri, entre la alegría por vencer a Francia y la amargura por la eliminación
Wahbi Khazri, capitán y único autor de la anotación en la victoria 1-0 de Túnez sobre Francia, se refirió al histórico triunfo y sobre el 'adiós' a Qatar 2022.
Wahbi Khazri, capitán de Túnez: "Que Francia haya jugado con suplentes, no resta mérito al triunfo"
El capitán de Túnez, Wahbi Khazri, envió un mensaje a quienes dicen que ganaron porque los galos no jugaron con los titulares, en la fecha 3 del Mundial Qatar 2022.
Didier Deschamps, molesto con el gol anulado a Francia vs Túnez: "Que me expliquen con reglamento"
El entrenador de Francia, Didier Deschamps, se pronunció con vehemencia sobre lo ocurrido en la última jugada del partido, que ha dado de qué hablar.
Mundial Qatar 2022: polémica en Francia vs. Túnez, tras gol anulado a Antoine Griezmann por el VAR
El tanto anulado al delantero de la Selección de Francia, Antoine Griezmann, se presentó en los minutos de adición este miércoles, en el duelo contra Túnez.
Resumen de Túnez vs. Francia: así fue el partido del grupo D del Mundial Qatar 2022
Revive los mejores momentos y el gol de Wahbi Khazri, en la victoria de Túnez, que dio la sorpresa sobre Francia, en el Mundial Qatar 2022.