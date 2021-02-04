Síguenos en:
Gol Caracol

Selección Túnez

Selección de Túnez, el mayor represente de su país en competiciones oficiales de fútbol internacional

    Alineación titular de la Selección Brasil para el juego de fogueo contra Túnez para el Mundial 2026
    AFP
    Gol Caracol

    Figura de Brasil y Real Madrid sufrió una lesión en partido contra Túnez; hay preocupación

    En partido preparatorio para el Mundial 2026, Brasil enfrentó a los tunecinos, empatando 1-1, pero donde la noticia pasó por lo que ocurrió con uno de sus jugadores.

    Argentina debutó con victoria 3-2 sobre Bélgica en el Mundial Sub-17 Qatar 2025.
    Getty Images.
    Gol Caracol

    Así quedó la tabla de posiciones de Mundial Sub-17 Qatar 2025, tras primeros partidos de la fecha 1

    Este lunes 3 de noviembre, el Mundial Sub-17 Qatar 2025 inició con ocho emocionantes partidos. Acá toda la información de lo que ocurrió en los grupos A, B, C y D.

    Túnez venció 1-0 a Francia, pero no le alcanzó para estar en octavos de final. Foto: Getty Images
    Gol Caracol

    Túnez y un seguimiento disciplinario de la FIFA por un hincha que invadió la cancha contra Francia

    El ente rector del fútbol mundial no está perdonando ninguna acción que altere el orden natural de los partidos del Mundial Qatar 2022 y esto es prueba de ello.

    Antoine Griezmann, en Francia vs. Túnez, en el Mundial Qatar 2022
    AFP
    Gol Caracol

    Francia no se quedó con las ganas: reclamación oficial por el gol anulado a Antoine Griezmann

    Luego de una de las más grandes polémicas en lo que va de la fecha 3 del Mundial Qatar 2022, desde Francia se tomaron 'cartas en el asunto'.

    Steve Mandanda, portero más veterano en custodiar el arco de la selección de Francia.
Foto: AFP.
    Foto: AFP.
    Gol Caracol

    Steve Mandanda y el gran récord que batió, tras ser titular en la derrota por 1-0 frente a Túnez

    Con la clasificación a octavos ya definida, el DT de Francia, Didier Deschamps, rotó su plantilla para la última jornada, donde Steve Mandanda impuso una marca histórica.

    Wahbi Khazri, capitán de la selección de Túnez.
Foto: AFP.
    Foto: AFP.
    Gol Caracol

    Qatar 2022: Wahbi Khazri, entre la alegría por vencer a Francia y la amargura por la eliminación

    Wahbi Khazri, capitán y único autor de la anotación en la victoria 1-0 de Túnez sobre Francia, se refirió al histórico triunfo y sobre el 'adiós' a Qatar 2022.

    Wahbi Khazri, capitán tunecino, (izquierda), junto a compañeros.
AFP
    AFP
    Gol Caracol

    Wahbi Khazri, capitán de Túnez: "Que Francia haya jugado con suplentes, no resta mérito al triunfo"

    El capitán de Túnez, Wahbi Khazri, envió un mensaje a quienes dicen que ganaron porque los galos no jugaron con los titulares, en la fecha 3 del Mundial Qatar 2022.

    Didier Deschamps, entrenador de Francia.
AFP
    AFP
    Gol Caracol

    Didier Deschamps, molesto con el gol anulado a Francia vs Túnez: "Que me expliquen con reglamento"

    El entrenador de Francia, Didier Deschamps, se pronunció con vehemencia sobre lo ocurrido en la última jugada del partido, que ha dado de qué hablar.

    Antoine Griznmann, delantero de la Selección de Francia.
    Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images
    Gol Caracol

    Mundial Qatar 2022: polémica en Francia vs. Túnez, tras gol anulado a Antoine Griezmann por el VAR

    El tanto anulado al delantero de la Selección de Francia, Antoine Griezmann, se presentó en los minutos de adición este miércoles, en el duelo contra Túnez.

    Túnez vs Francia
/AFP
    /AFP
    Gol Caracol

    Resumen de Túnez vs. Francia: así fue el partido del grupo D del Mundial Qatar 2022

    Revive los mejores momentos y el gol de Wahbi Khazri, en la victoria de Túnez, que dio la sorpresa sobre Francia, en el Mundial Qatar 2022.

Lo más visto
Lionel Messi y Lamine Yamal, Argentina vs España - Fotos:
AFP
AFP
Gol Caracol

Argentina vs España, por la Finalissima ya tiene fecha; presidente de Conmebol lo confirmó

El partido en el que se medirán los campeones actuales de Copa América y Eurocopa, Argentina y España, ya tiene un mes definido y será antes del Mundial 2026.

Marcelo Bielsa, técnico de Uruguay - Foto:
AFP
AFP
Gol Caracol

Marcelo Bielsa citó rueda de prensa y dio cara por el 5-1 de Uruguay con Estados Unidos; ¿sigue?

El técnico argentino Marcelo Bielsa es fuertemente criticado en Uruguay por la dura derrota en el último partido del año con los 'charrúas'. Atendió a la prensa de última hora y fue contundente.

Nacional vs. América, por los cuadrangulares de la Liga Betplay
Colprensa
Colprensa
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones del Grupo A, tras Nacional 1-0 América, en Liga BetPlay 2025-II

En el Atanasio Girardot, Atlético Nacional ganó por la mínima diferencia pero con eso sacó diferencia en el arranque de los cuadrangulares finales del fútbol colombiano.

Cartagena vs. Patriotas por los cuadrangulares del Torneo BetPlay
@realcartagena/Instagram
@realcartagena/Instagram
Fútbol Colombiano

Cómo quedó la tabla de posiciones del grupo B del Torneo BetPlay, tras Cartagena 0-1 Patriotas

Por la quinta fecha de los cuadrangulares, los dirigidos por Néstor Óscar Craviotto se quedaron sin chances de clasificar a la final del Torneo BetPlay, luego de la derrota en el cuadrangular B.

Johan Carbonero con Internacional de Brasil
AFP
AFP
Colombianos en el exterior

Johan Carbonero vio la roja en Ceará vs. Internacional por el Brasileirao; vea la expulsión

El jugador colombiano fue expulsado en el encuentro en el que su equipo logró tres puntos clave para alejarse de la zona de descenso en el fútbol brasileño.

América de Cali - Foto:
Colprensa
Colprensa
Fútbol Colombiano

"América es un grande, no es ninguna cenicienta y vamos a pelear; el grupo está fuerte"

Luego de la derrota 1-0 del América de Cali con Atlético Nacional en el inicio de los cuadrangulares finales de Liga BetPlay 2025-II, hubo una voz de tranquilidad pensando en llegar a la final.

Diego Arias, técnico interino Atlético Nacional - Foto:
Colprensa
Colprensa
Fútbol Colombiano

Diego Arias, tras el triunfo de Nacional: "Es bueno comenzar ganando, pero debemos mejorar"

El entrenador del conjunto ‘verdolaga’ dejó sus impresiones tras la victoria 1-0 sobre América de Cali, en el inicio de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay II-2025.

Erling Haaland armaría triplete de miedo en el Madrid,
Foto: Man. City.
Foto: Man. City.
Gol Caracol

"Erling Haaland se merece estar en el Mundial y vivir esa experiencia; está jugando increíble"

No paran los elogios para Erling Haaland, quien con sus goles y actuaciones clasificó a Noruega al Mundial 2026. Desde Francia 1998, los 'vikingos' no van a una cita orbital.

Cole Palmer se perderá varios partidos con Chelsea por lesión.
AFP
AFP
Gol Caracol

Por insólita lesión, estrella del Chelsea se perderá partido contra Barcelona por Champions League

Este jugador del Chelsea estaba cerca de reaparecer, pero esta nueva lesión lo privará de varios compromisos, incluido frente a los 'culés'. ¡Acá lo que pasó!

Luis Díaz en Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund.
Getty Images.
Getty Images.
Colombianos en el exterior

Sigue el misterio con sanción a Luis Díaz en Champions League; hasta Vincent Kompany lo duda

A Vincent Kompany, entrenador del Bayern Múnich, le consultaron si conocía el tiempo de suspensión para Luis Díaz luego de lo acontecido frente al PSG. ¡Atentos a sus palabras!