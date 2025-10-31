"A Jhon Durán no hay que desperdiciarlo, no se le puede echar la cruz ya, tiene 21 años"

Luis Fernando Suárez ya acumula 30 años en su camino como entrenador. Y en esa trayectoria no solamente ha dirigido clubes, también se ha sentado en el banquillo de seleccionados nacionales como los de Ecuador, Honduras y Costa Rica, a las que dirigió en los mundiales de 2006, 2014 y 2022 y por eso es voz autorizada para referirse de figuras de Colombia que han trascendido a nivel internacional y que de alguna forma han generado polémicas.

Ese es el caso de Jhon Durán, quien en la actualidad se encuentra en el Fenerbahce, de la Liga de Turquía, y que durante este 2025 dejó abierta una situación en el seleccionado colombiano, después del partido de Eliminatoria contra Perú cuando aparecieron rumores de supuestos enfrenamientos en el camerino con algunos de sus compañeros e incluso con el cuerpo técnico que lidera Néstor Lorenzo.

Sin embargo, esto fue desmentido una y otra vez, pero las dudas quedaron instaladas entre el periodismo y los hinchas.

Precisamente del atacante antioqueño, nacido en la cantera de Envigado, entregó su concepto el profesor Suárez, quien fue claro y directo en sus apreciaciones.

"En el caso de Jhon Jader Durán lo tendría en un equipo siempre. Si hay que arreglar alguna situación particular, creo que lo pertinente es buscar manejarlo, no se puede desperdiciar a ese jugador. No hay que hacerle la cruz de una vez, absolutamente no", comentó el nacido en Medellín y de 65 años en nuestra sección el 'Anecdotario'.

Jhon Durán en Fenerbahçe vs. Stuttgart. afp.

Luego, el exjugador de Nacional y Deportivo Pereira destacó que "Durán es fuerte en el cabezazo, sale a jugar, se junta bien, es técnico con la pelota. Nosotros en Selección Colombia veníamos diciendo que no teníamos un '9', ahora apareció Suárez (Luis Javier), también se cuenta con Córdoba, que a mí me encanta, y también se debería considerar el caso Jhon Jader".

En cuanto al mismo tema, Luis Fernando Suárez complementó y agregó que "para mí Durán es un jugador importante. Si hay un grado de tocixidad en él muy marcado, hay que evaluarlo, mirarlo. Solamente tiene 21 años, hay que buscar mejorarlo, buscar la manera de poderlo tener".

Hay que recordar que en el Fenerbahce, el atacante colombiano no ha tenido continuidad en los dos últimos meses a causa de una lesión, que se extendió desde el 27 de septiembre y hasta hace un par de semanas cuando volvió a entrenar con sus demás compañeros.