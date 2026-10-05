Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Jorge Jesus baja la guardia con Cristiano Ronaldo; "si quiere, volverá a la Selección de Portugal"

Jorge Jesus baja la guardia con Cristiano Ronaldo; "si quiere, volverá a la Selección de Portugal"

El DT de la Selección de Portugal ha dado el primer paso para reconciliarse con Cristiano Ronaldo. Jorge Jesus dejó la puerta abierta para el regreso del 'crack'.

Por: AFP
Actualizado: 5 de oct, 2026
Comparta en:
Jorge Jesús, DT de la Selección de Portugal.
Jorge Jesús, DT de la Selección de Portugal.
Foto: AFP

El director técnico de la Selección de Portugal, Jorge Jesus, dejó abierta la puerta a un eventual regreso de Cristiano Ronaldo a la 'Seleçao' al afirmar que "Si Cristiano quiere, volverá", tras la victoria 2-1 sobre Noruega que selló la clasificación lusa a los cuartos de final de la Liga de Naciones.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

"Para la próxima ventana internacional será convocado (...) Podemos hablar antes de la próxima convocatoria, pero Cris es quien va a decidir, añadió el técnico en la conferencia de prensa posterior al duelo contra Noruega.

Publicidad

Últimas noticias

Jugadores franceses celebrando el triunfo sobre Bélgica
Gol Caracol

Partidos EN VIVO HOY 5 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Gonçalo Ramos junto a Joao Félix en un partido con la Selección de Portugal.
Gol Caracol

El plan de Jorge Jesus funciona: Gonçalo Ramos brilla en Portugal ante la ausencia de Cristiano

El astro luso no estuvo presente en el encuentro tras abandonar la concentración de Portugal en medio de desavenencias con Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Cristiano Ronaldo, figura de la Selección de Portugal.
Foto: Getty Imágenes

Publicidad

"Para mí nunca hubo caso", consideró el seleccionador luso, que explicó cómo estalló el asunto después de que Cristiano calentara media hora y después no saliera contra Noruega el domingo pasado.

"¿Cuántos jugadores hoy calentaron y no entraron? ¿Cuántos? ¿Va a haber algún problema? No", dijo Jorge Jesus.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

"Con Cris es diferente, el símbolo que es hizo que fuera diferente, pero eso, para mí, no fue un problema. Por eso digo: si Cris quiere, si está jugando en el Al-Nassr, en la próxima convocatoria estará dentro", añadió.

Publicidad

Jorge Jesus insistió en que se sobredimensionó el hecho de que no saliera a jugar después de calentar en el segundo partido de esta ventana en Oslo.

"Él es una referencia mundial", insistió Jorge Jesus, quien dejó en manos del astro luso la decisión de seguir o no en la selección.

Publicidad

"Él es quien va a decidir porque fue así como hablamos los dos. Yo le dije: 'Yo te necesito'" en esta primer aconvocatoria tras asumir el cargo.

"Te necesito, necesito que estés cerca de mí, jugando o sin jugar", y ahora digo lo mismo", explicó Jorge Jesus.

Daniel Muñoz Selección Colombia
Selección Colombia

Daniel Muñoz; “el balance en los resultados no es tan positivo, estamos en un proceso de recambio”

Kevin Mier, arquero de Colombia.
Selección Colombia

Kevin Mier, listo para ser titular con Selección Colombia; “para eso hemos trabajado”

Publicidad

Relacionados

Selección Portugal

Cristiano Ronaldo

Publicidad

Publicidad

Publicidad