Daniel Muñoz; “el balance en los resultados no es tan positivo, estamos en un proceso de recambio”

La Selección Colombia atendió a la prensa este domingo en Estados Unidos, a pocos días del partido preparatorio frente a Perú, programado para el martes 6 de octubre, en Miami. Uno de los que tomó la vocería fue Daniel Muñoz, uno de los de más experiencia en esta actual 'tricolor'.

Para iniciar, al lateral derecho del Nottingham Forest le consultaron sobre las críticas de los hinchas luego del estilo de juego y los resultados no tan favorables en esta gira por Norteamérica, tras el Mundial 2026. "Al final, solo lo entendemos nosotros, que jugamos fútbol, y la gente que realmente sabe algo de fútbol. Al final, explicarle eso a un hincha es difícil; siempre va a querer ganar, que la Selección juegue bien. Entonces, es un trabajo más interno: hacerlo nosotros y hacerlo dentro del campo", dejó claro el antioqueño en charla con Alfonso Morales.

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Eso sí, Daniel Muñoz es autocrítico y sabe que no han estado en su mejor nivel, pero también destacó que se ve crecimiento en otros aspectos, pero es algo que analizan en la interna. "El balance, quizás, en el tema de resultados, no es tan positivo, pero lo que hemos visto desde adentro, para mí y para los chicos, es algo positivo. No es fácil venir a la Selección y hacer las cosas bien. Estamos en un proceso de cambio, hay que intentarlo, hacer las cosas bien, y estos partidos son para esto", puntualizó.

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Acá más declaraciones de Daniel Muñoz, antes de Colombia vs Perú:

*Los jóvenes que llegan a la Selección

"Siempre muy bien. Las puertas siempre están abiertas; a los que llegan por primera vez se les da una cálida bienvenida. Esto es una familia que se ha consolidado con valores y ética, y hay que darles confianza".

Daniel Muñoz, lateral de Colombia Foto: @FCFSeleccionCol

*¿Muñoz, un líder?

"Yo siempre me he considerado uno más, un obrero más, trabajando por la Selección Colombia. Al final, cada uno cumple un rol diferente, pero al ser uno mundialista y antiguo, uno debe asumir eso con responsabilidad y darle ese ejemplo a esos chicos que vienen por primera vez".

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*Su aporte desde el banquillo

"Afuera, uno sufre mucho, vive el partido diferente, distinto, porque uno ve cosas que adentro no se ven".

Colombia vs Perú EN VIVO, cómo ver por TV el partido amistoso

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Fecha: martes 6 de octubre

Hora: 6:45 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Estadio Inter Miami (Estados Unidos)

Transmisión: Gol Caracol (señal principal de Caracol TV), Ditu (APP), https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos (web), y YouTube de Gol Caracol.