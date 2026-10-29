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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-0 Santa Fe

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-0 Santa Fe

Este jueves, en el Atanasio Girardot, Atlético Nacional impuso condiciones, y frente a un Santa Fe que puso nómina mixta pensando en la Copa BetPlay, los 'verdolagas' consiguieron tres puntos más.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 29 de oct, 2026
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Nacional vs Santa Fe
Nacional vs Santa Fe - Foto:
Colprensa

Solo restan dos partidos para completar la faltante fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano. Este jueves 29 de octubre se disputaron dos partidos más, aunque el que se llevaba las miradas era el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

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El equipo 'verdolaga' se hizo fuerte ante su gente en el Atanasio Girardot y derrotó 2-0 al elenco 'cardenal', que puso una nómina mixta en su visita a territorio antioqueño. Las anotaciones de los locales fueron de Elías Cabrera y uno en propia puerta de Emmanuel Olivera.

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En el otro partido de este jueves por la fecha 5, América de Cali derrotó 2-1 frente a Fortaleza. Ahora, para cerrar la quinta jornada, se jugarán Pereira vs Jaguares (4:00 p.m.) y Bucaramanga vs Pasto (8:05 p.m.), este viernes.

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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-0 Santa Fe:

Pos.
Equipo
PJ
PG
PE
PP
GF
GC
DG
Pts.
1
Atlético Nacional
16
11
2
3
32
13
+19
35
2
América de Cali
16
10
4
2
31
12
+19
34
3
Deportivo Cali
16
8
6
2
24
10
+14
30
4
Santa Fe
16
8
4
4
23
17
+6
28
5
Millonarios
16
6
8
2
24
14
+10
26
6
Bucaramanga
15
6
7
2
23
15
+8
25
7
Once Caldas
17
6
6
5
21
18
+3
24
8
Medellín
16
7
2
7
23
24
-1
23
9
Águilas Doradas
16
5
7
4
21
20
+1
22
10
Cúcuta Deportivo
16
6
3
7
18
24
-6
21
11
Deportes Tolima
16
5
5
6
18
19
-1
20
12
Internacional de Bogotá
17
4
8
5
21
23
-2
20
13
Alianza
16
5
3
8
16
27
-11
18
14
Llaneros
16
5
2
9
16
21
-5
17
15
Junior
16
3
7
6
21
24
-3
16
16
Boyacá Chicó
16
4
4
8
13
26
-13
16
17
Deportivo Pereira
15
2
8
5
11
19
-8
14
18
Jaguares
15
3
4
8
17
28
-11
13
19
Fortaleza
16
1
9
6
17
24
-7
12
20
Deportivo Pasto
15
3
3
9
10
22
-12
12
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