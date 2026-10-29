Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-0 Santa Fe

Solo restan dos partidos para completar la faltante fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano. Este jueves 29 de octubre se disputaron dos partidos más, aunque el que se llevaba las miradas era el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.

El equipo 'verdolaga' se hizo fuerte ante su gente en el Atanasio Girardot y derrotó 2-0 al elenco 'cardenal', que puso una nómina mixta en su visita a territorio antioqueño. Las anotaciones de los locales fueron de Elías Cabrera y uno en propia puerta de Emmanuel Olivera.

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En el otro partido de este jueves por la fecha 5, América de Cali derrotó 2-1 frente a Fortaleza. Ahora, para cerrar la quinta jornada, se jugarán Pereira vs Jaguares (4:00 p.m.) y Bucaramanga vs Pasto (8:05 p.m.), este viernes.

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Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-0 Santa Fe: