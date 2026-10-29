Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-0 Santa Fe

Solo restan dos partidos para completar la faltante fecha 5 de la Liga BetPlay 2026-II del fútbol colombiano. Este jueves 29 de octubre se disputaron dos partidos más, aunque el que se llevaba las miradas era el clásico entre Atlético Nacional e Independiente Santa Fe.
El equipo 'verdolaga' se hizo fuerte ante su gente en el Atanasio Girardot y derrotó 2-0 al elenco 'cardenal', que puso una nómina mixta en su visita a territorio antioqueño. Las anotaciones de los locales fueron de Elías Cabrera y uno en propia puerta de Emmanuel Olivera.
Publicidad
En el otro partido de este jueves por la fecha 5, América de Cali derrotó 2-1 frente a Fortaleza. Ahora, para cerrar la quinta jornada, se jugarán Pereira vs Jaguares (4:00 p.m.) y Bucaramanga vs Pasto (8:05 p.m.), este viernes.
Publicidad
Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-II, tras Nacional 2-0 Santa Fe:
|Pos.
|Equipo
|PJ
|PG
|PE
|PP
|GF
|GC
|DG
|Pts.
|1
|Atlético Nacional
|16
|11
|2
|3
|32
|13
|+19
|35
|2
|América de Cali
|16
|10
|4
|2
|31
|12
|+19
|34
|3
|Deportivo Cali
|16
|8
|6
|2
|24
|10
|+14
|30
|4
|Santa Fe
|16
|8
|4
|4
|23
|17
|+6
|28
|5
|Millonarios
|16
|6
|8
|2
|24
|14
|+10
|26
|6
|Bucaramanga
|15
|6
|7
|2
|23
|15
|+8
|25
|7
|Once Caldas
|17
|6
|6
|5
|21
|18
|+3
|24
|8
|Medellín
|16
|7
|2
|7
|23
|24
|-1
|23
|9
|Águilas Doradas
|16
|5
|7
|4
|21
|20
|+1
|22
|10
|Cúcuta Deportivo
|16
|6
|3
|7
|18
|24
|-6
|21
|11
|Deportes Tolima
|16
|5
|5
|6
|18
|19
|-1
|20
|12
|Internacional de Bogotá
|17
|4
|8
|5
|21
|23
|-2
|20
|13
|Alianza
|16
|5
|3
|8
|16
|27
|-11
|18
|14
|Llaneros
|16
|5
|2
|9
|16
|21
|-5
|17
|15
|Junior
|16
|3
|7
|6
|21
|24
|-3
|16
|16
|Boyacá Chicó
|16
|4
|4
|8
|13
|26
|-13
|16
|17
|Deportivo Pereira
|15
|2
|8
|5
|11
|19
|-8
|14
|18
|Jaguares
|15
|3
|4
|8
|17
|28
|-11
|13
|19
|Fortaleza
|16
|1
|9
|6
|17
|24
|-7
|12
|20
|Deportivo Pasto
|15
|3
|3
|9
|10
|22
|-12
|12