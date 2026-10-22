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Gol Caracol  / Jose Mourinho se quejó previo a El Clásico; la ventaja de Barcelona sobre Real Madrid

Jose Mourinho se quejó previo a El Clásico; la ventaja de Barcelona sobre Real Madrid

Después de superar la prueba de Champions League, donde venció a RB Leipzig, Jose Mourinho ya piensa en el partido contra los 'blaugranas' y se mostró molesto.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2026
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Jose Mourinho, entrenador portugués del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
Jose Mourinho, entrenador portugués del Real Madrid, en un partido de La Liga de España
AFP

Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, recordó que el equipo va a contar con "24 horas menos de reposo" respecto al Barcelona después de la victoria de su equipo (4-1), en la visita del Leipzig al Santiago Bernabéu para la tercera jornada de la Liga de Campeones.

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"Para el 'Clásico' no existe confianza, es un partido más del campeonato, pero decir que es un partido como los otros es mentir, completamente fuera de la realidad. Estamos perdiendo 24 horas de reposo, pero ahí vamos", añadió en los micrófonos de Movistar+.

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El técnico portugués elogió a Bernardo Silva, que abrió el marcador ante el Leipzig: "Bernardo es uno de estos que no empezaba un partido desde hace mucho, también tiene meritocracia para jugar y ha hecho un gran partido. El primer tiempo hemos jugado bien, pero a un ritmo bajo. Cuando intensificamos el ritmo, es otra historia".

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"Jugaron bien. Este lado derecho ha funcionado muy bien otra vez, buenas soluciones. La única cosa que no me ha gustado es el gol que Courtois no merecía, porque uno que hace las dos paradas que ha hecho no merece que sus compañeros le estropeen la noche", destacó.

Kylian Mbappé y Arda Guler celebrando una anotación
Kylian Mbappé y Arda Guler celebrando una anotación
AFP

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Explicó el cambio de Vinícius por Diomande: "La intención de meterlo no era pensar en el 'Clásico'. Diomande fresco, entrando a 20 o 30 [minutos] del final, es difícil, porque tiene una velocidad importante. Vini ha hecho un buen partido, tácticamente para su entrenador un buen partido. Vini ha cerrado muy bien. Podía hacer un grandísimo gol, el portero hace una gran parada. No quiero decir triste, porque es un 'feeling' que solo él puede explicar, pero su entrenador está contento".

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"Me deja la conclusión que tenemos 9 puntos, estamos muy cerca de 'play-off', pero estamos muy lejos de los 20 puntos que a lo mejor se necesitan para clasificar directamente. Hay que seguir, la próxima en Atenas en una situación difícil, porque dos días después jugamos en Valencia, una situación para pensar, pero ya llegará. Ahora tenemos domingo", terminó.

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