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Gol Caracol  / Tenis  / Novak Djokovic sufrió un nuevo 'golpe'; eliminado en octavos de final del ATP de Basilea

Novak Djokovic sufrió un nuevo 'golpe'; eliminado en octavos de final del ATP de Basilea

Después de haberse coronado campeón en China, las cosas no le han resultado al serbio, Novak Djokovic, quien perdió en primera ronda en Shanghái y, ahora, la pasó mal en Suiza.

Por: EFE
Actualizado: 30 de oct, 2026
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Novak Djokovic, tenista serbio, perdió en octavos de final del Torneo de Basilea
Novak Djokovic, tenista serbio, perdió en octavos de final del Torneo de Basilea
AFP

El serbio, Novak Djokovic, cayó eliminado este jueves en los octavos de final del torneo ATP 500 de Basilea (Suiza) al perder contra el alemán Jan-Lennard Struff por 6-7 (4), 7-5 y 7-6 (5).

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El alemán firmó una victoria histórica ante el serbio, al que nunca había derrotado en los ocho enfrentamientos anteriores entre ambos, después de remontar un set y resolver el encuentro en el juego de desempate definitivo.

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La derrota supone un duro revés para el serbio en su intento de clasificarse para disputar las Finales ATP.

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El serbio se llevó el primer set en el 'tie break', pero en el segundo Struff no bajó los brazos, aguantó el ritmo de su rival y, con 6-5 a su favor, una doble falta de Djokovic le permitió forzar la tercera manga.

Novak Djokovic, tenista serbio, en un partido del ATP de Basilea
Novak Djokovic, tenista serbio, en un partido del ATP de Basilea
AFP

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En el último set, ambos jugadores mantuvieron su servicio y el triunfo se decidió de nuevo en el desempate, que se adjudicó Struff para firmar una victoria de muchos quilates tras dos horas y 35 minutos de partido.

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