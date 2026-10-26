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Gol Caracol  / Sale a la luz video de Mourinho desafiante ante el banquillo de Barcelona; ganó y se los gozó

Sale a la luz video de Mourinho desafiante ante el banquillo de Barcelona; ganó y se los gozó

El director técnico José Mourinho siempre ha sido muy irreverente a la hora de declarar y dirigir, y esta vez en el clásico contra el Barcelona no fue la excepción.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 26 de oct, 2026
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José Mourinho, DT del Real Madrid.
José Mourinho, DT del Real Madrid.
afp.

El portugués Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, alabó "el gran partido" de su equipo ante un rival de gran nivel, el Barceloina (1-2), y dijo que fue una victoria conseguida con "tranquilidad y con todos los méritos".

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"Ha sido un gran partido, un partido de alto nivel, con dos equipos que jugaron para ganar y que en nuestro caso hicimos un partido extraordinario", dijo en la rueda de prensa después de ganar 1-2 en el Camp Nou. Al estratega se le vio muy activo e incluso se viralizó un video en el que mira fijamente al banquillo 'culé', tras el doblete de Kylian Mbappé.

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El portugués destacó la organización y la concentración de los suyos. "Jugamos con mucho coraje, ante un adversario que presiona mucho. Hemos tenido buenas opciones para el 0-2 en el inicio del segundo tiempo, después el Barça tuvo una buena reacción, pero con el 1-1 no hemos perdido nunca la tranquilidad", insistió.

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Mourinho también destacó la actuación del árbitro, aunque se quejó porque desde el VAR no advirtieron de una acción de Joao Cancelo sobre Yan Diomandé que a su juicio mereció la roja para su compatriota.

"De este partido podíamos salir a 3, 6 o 9 puntos. Salir a nueve hubiera sido psicológicamente pesado, a 6 hubiéramos salido equilibrados, pero salir a 3 es diferente. El modo en el que ganamos es importante. Puedes ganar con suerte, defendiendo mucho, pero ganamos con todos los méritos", insistió.

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Preguntado sobre la alineación de Bernardo Silva en el centro del campo, Mourinho recordó que lo conoce bien, pero que necesitaba ver cómo se integraba en la dinámica del equipo, después de tres meses en un equipo nuevo.

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"Nunca diré que alguien sea indiscutible, porque la plantilla es muy buena y muy completa. Todos están preparados para jugar", insistió el técnico merengue, quien destacó el trabajo del portero ucraniano Andryi Lunin, que tuvo que sustituir al belga Thibaut Courtois, enfermo.

"A Lunin le dije que tu entrenas para jugar, no para estar en el banquillo. Él ha hecho un partido muy equilibrado, ha jugado con tranquilidad. Tenemos el mejor portero del mundo, pero nadie ha llorado por la ausencia de Courtois. Los jugadores están muy unidos, también en los momentos mas difíciles", insistió.

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También habló bien que del uruguayo Federico Valverde, que jugó lesionado desde el minuto 40, "Ha querido ir al límite y lo ha dado todo", dijo.

Y la guinda fue la jugada que decidió el partido, iniciada por Eduardo Camavinga y finalizada por Kylian Mbappé. "Camavinga es un titular. Todos entrenan para jugar y el entrenador el que tiene que decidir. Hay algunos entrenadores que miran al banquillo y no tienen soluciones, entrenadores que sufren, pero yo tengo un banquillo rico. Camavinga ha hecho un partido extraordinario, Bernardo había trabajado mucho y necesitábamos piernas", opinó.

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Mourinho agregó que sus jugadores supieron atacar desde la segunda línea frente a un rival que es difícil de atacar los espacios por el trabajo de los defensas y por la acción del meta como cierre. "En este sentido, Bellingham y Camavinga estuvieron muy bien jugando desde la segunda línea", dijo.

"Ha sido el partido más difícil, contra el adversario más potente. Este es el Barça, hicimos un gran partido. Hemos mejorado mucho últimamente", resumió.

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