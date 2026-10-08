Jhon Arias pasó la página de Selección Colombia y es incógnita para Palmeiras vs Bahía

La Selección Colombia tiene nuevo '10' después del Mundial 2026 y con el retiro de James Rodríguez del combinado nacional. El elegido para tomar esa responsabilidad es Jhon Arias, quien ahora tomará un papel de más protagonismo en la 'tricolor', algo que se vio en esta triple fecha de partidos preparatorios entre septiembre y octubre, siendo titular en los tres compromisos y volviendo al Palmeiras, con mucho rodaje.

De hecho, eso lo saben en el equipo paulista, que ya contó con el chocoano en la sesión de trabajo en las últimas horas, y ya es noticia pensando en el próximo compromiso del 'verdao', sabiendo que allí también es pieza clave en la nómina titular.

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En el medio 'Globo Esporte', detallaron que "en la sesión de entrenamiento regresaron Jhon Arias, quien estuvo con la selección colombiana, y Giay y Flaco López, procedentes de Argentina. Tanto el colombiano como el argentino, que participaron en los amistosos recientes, realizaron ejercicios de recuperación".

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Y a pesar de no estar fijo para el duelo de este jueves frente al Bahía, por el Brasileirao, sí aparece como posible nombre en la nómina inicialista del técnico Abel Ferreira, quien quiere seguir sumando para mantenerse en la lucha constante por el título del campeonato de ese país. "Abel seguirá trabajando con la plantilla este jueves, día del partido, en la Academia de Fútbol. La probable alineación titular del Palmeiras es: Carlos Miguel; Giay (Khellven), Gustavo Gómez, Murilo y Arthur (Piquerez); Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira y Felipe Anderson (Arias); Flaco López y Vítor Roque", esa es la titular que se perfila para el encuentro de la fecha 29.



Palmeiras recibirá, a las 7:30 p.m. (hora colombiana) al Bahía, y actualmente el 'verdao', en el que milita el chocoano Jhon Arias, está en el segundo puesto de la tabla de posiciones, con 57 puntos, tres menos que el Flanengo, que es el líder.

Cabe resaltar que el colombiano viene con bastante rodaje tras los partidos preparatorios con la Selección, siendo titular en todos, y distribuyendo así su tiempo de juego. 60 minutos contra Perú, 88 minutos contra Paraguay, 90 minutos contra México, para un total de 238 minutos en esta fecha FIFA, algo que podría llevarlo a llegar con continuidad, pero también con 'piernas pesadas' para un compromiso tan rápido con su club.