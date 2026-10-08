Solamente un jugador de Selección Colombia entre los mejores talentos del futuro del fútbol mundial

El fútbol colombiano siempre saca promesas y joyas del balompié mundial, que desde temprana edad empiezan a dar de qué hablar por su talento. Año a año el diario británico 'The Guardian' se pone en la tarea de dar a conocer los jóvenes jugadores que se perfilan a ser estrellas en el futuro, y casi siempre aparece el nombre de uno de nuestro país: en esta ocasión fue Samuel Martínez.

El talentoso mediocampista creativo, de apenas 17 años, se formó en Atlético Nacional, pero ya tiene asegurada su ida a Liverpool, para seguir los pasos del buen recuerdo que dejó uno de sus ídolos, Luis Díaz.

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Samuel Martínez, entre promesas del fútbol mundial

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El citado diario británico destacó que el colombiano hizo que "el Liverpool necesitara poco tiempo para decidirse. Tras solo seis partidos en 17 días en el Campeonato Sudamericano Sub-17 en abril, el club de la Premier League ya había visto suficiente. Deslumbrante como la estrella revelación del torneo, Martínez había inspirado a la inesperada Colombia a superar a Brasil (3-0) en semifinales y luego a Argentina (4-0) para alzarse con el título continental".



Eso sí, tras su destacada actuación con la camiseta pre juvenil de la Selección Colombia, estuvo en el radar de importantes clubes de Europa, aunque al final, él se decidió por la propuesta del cuadro de Merseyside. "Bajo la atenta mirada de decenas de los mejores clubes de Europa, el mediocampista fue rápidamente fichado y llevado a Anfield por la módica suma de 750.000 libras", resaltaron en el apartado sobre el vallecaucano.

Samuel Martínez jugará a partir del 2027 en el Liverpool. Liverpool.

De hecho, se animaron a catalogarlo como el "Kaká colombiano", por su calidad con la pelota, su técnica y la velocidad con la que juega, algo que ya ha demostrado con la 'tricolor'. "Nacido en Tulua, la misma ciudad natal de Faustino Asprilla, y ya apodado "el Kaká colombiano", Martínez llamó la atención del jefe de ojeadores del Atlético Nacional, Juan Camilo Pérez, quien lo convenció de firmar con tan solo 12 años. "Hay similitudes con Kaká; la forma en que explota hacia adelante, su inteligencia de juego y disciplina, el peso perfecto que imprime a un pase", observó Pérez sobre la prometedora estrella de porte erguido. “Era el mejor jugador de la Sub-17”. Aún sin debutar oficialmente con Nacional, Martínez permanecerá en Colombia hasta cumplir los 18", explicaron sobre el estilo de juego y lo que vendrá para el creativo.

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Ahora, habrá que esperar lo que suceda desde el año 2027, cuando se ponga a las órdenes del cuadro inglés, donde tendrá que explotar su talento para ganarse un lugar en el 'Viejo Continente'. "Pero cuando finalmente se traslade a Merseyside el próximo verano, el Liverpool contará con un talento por pulir que, con un poco de desarrollo, podría convertirse en algo especial", puntualizaron en la nota del diario británico.

Cabe recordar que los padres de Samuel Martínez hablaron hace algunas con Gol Caracol, y mencionaron que la idea de ir al club de la Premier League se dio más que todo por lo realizado por Luis Díaz allí, y hasta contaron sobre los ídolos de la 'joya' de nuestro país. "Samuel siempre ha sido hincha de Messi. En diciembre pedía siempre balones y camisetas del Barcelona con el número 10. James, por la técnica y las asistencias, y Lucho, porque es rápido, desequilibrante y busca los duelos", mencionaron en la charla con este portal.