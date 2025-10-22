Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Colombia, con poderosa carta para revalidar oro en Mundial de Ciclismo de Pista 2025

Colombia, con poderosa carta para revalidar oro en Mundial de Ciclismo de Pista 2025

El certamen se llevará a cabo en Santiago de Chile desde el miércoles 22 de octubre hasta el domingo 26 del mismo mes con grandes posibilidades de gloria para el país 'cafetero'.

Por: Edwin Cañón
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Kevin Quintero, carta de Colombia para el oro en Mundial de Ciclismo de Pista en Chile.jpg
Kevin Quintero va por un nuevo oro mundial.
Foto: COC.

Publicidad

Publicidad

Publicidad