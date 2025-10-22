"A Envigado lo han mirado por encima del hombro, ya que creen que nombre por nombre son superiores"

Envigado sigue escribiendo una página relevante en medio de la adversidad. Tras eliminar al Deportivo Pereira en una vibrante serie de cuartos de final, en definición por penaltis, de la Copa Betplay 2025; el técnico Andrés Orozco conversó con Gol Caracol y no ocultó su orgullo por el pase a semifinales, un logro "histórico para el club", que cobra mayor valor al enfrentar rivales con "nóminas más relevantes".

El conjunto 'naranja', que recientemente confirmó su descenso a la Primera B para el año entrante, demostró una vez más que la convicción y el trabajo en equipo pueden equiparar la balanza ante la chequera y los grandes nombres.

El entrenador antioqueño fue enfático al destacar la manera en que su equipo compite, a pesar de las obvias diferencias con sus rivales, una filosofía que ha mantenido a lo largo de todo el año.

"Obviamente que el partido se juega bien, se compite como ha competido el equipo a lo largo del año, no diría el semestre, sino el año, sabiendo y entendiendo que los otros equipos tienen nóminas más relevantes, con más nombres," afirmó el estratega. "Nosotros hemos formado un equipo y eso hace que los partidos muchas veces se emparejen", agregó.



El DT resaltó que la consigna siempre es la misma: "competir, pero sobre todo de hacer un buen partido y ojalá sacar un resultado. Y en estas fases creo que el equipo ha estado a la altura en ambos juegos, tanto local como visitante... Yo creo que fuimos justos ganadores de la serie y a hoy nos vemos en una semifinal, algo histórico para el club".

La clasificación se da en un contexto complejo, con el descenso recién consumado. Orozco abordó la percepción externa que han tenido los rivales sobre su plantel, joven y en formación.

"No solamente cuando descendimos, yo creo que este equipo este año lo ha mirado, no sé si por encima del hombro, pero obviamente que los rivales se dan cuenta de que nombre por nombre pueden ser más que nosotros," señaló el técnico.

Sin embargo, destacó la respuesta de su grupo: "Hemos tratado de igualar. Más bien pienso que los otros equipos se veían muy superiores a nosotros y creo que no es que se han equivocado, sino que se han encontrado con un Envigado honesto, competitivo, intenso, con sueños y objetivos individuales y colectivos por cumplir, tratando de dejar el legado siempre en alto".

Andrés Orozco, técnico de Envigado Foto: Colprensa

Para Orozco, el verdadero valor del club va más allá de los títulos: "El legado no se gana solamente con títulos, Yo creo que el legado se deja compitiendo honestamente ante cualquier situación que te pueda pasar".

El estratega también valoró el esfuerzo de los jugadores al convivir con la presión del descenso, algo que veían como "presupuestado" por las bajas probabilidades. "Valorar mucho lo que hacen estos muchachos porque no es fácil convivir con esa presión, de pelear por un descenso, no es fácil partido tras partido, no es fácil tener esa dificultad de competir con equipos que se armaron para otras cosas. Y creer en el proyecto, creer en la institución, creer en el joven que tiene al lado, yo creo que eso es de valorar muchísimo y eso yo creo que es el fiel reflejo de lo que está aconteciendo hasta hoy", expresó.

El partido en el Hernán Ramírez Villegas no estuvo exento de tensión y finalizó con un altercado entre jugadores, incluyendo la expulsión del arquero Andrés Tovar, quien tapó un par de penaltis para el bien de Envigado. No obstante, el otrora zaguero central le restó importancia, atribuyéndolo a la intensidad de la competencia.

"No, no es caliente, lo que pasa es que el competir te lleva a que cualquier situación obviamente dentro de la cancha, con todas esas emociones que se tienen por dentro, llena de discusiones normales que pasan", explicó. "Desafortunadamente el arquero nuestro lo expulsan. Pero son situaciones de juego que quedan ahí. Quedan ahí y hay que mirar para adelante", finalizó.

