LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
Colombianos en el exterior
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Juan David Cabal y un partido para el olvido; expulsado en Galatasaray vs. Juventus por Champions

Juan David Cabal y un partido para el olvido; expulsado en Galatasaray vs. Juventus por Champions

El lateral colombiano había ingresado en el inicio de la segunda parte, pero vio el semáforo y se fue pronto a las duchas. ¡Así fue la expulsión de Juan David Cabal!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de feb, 2026
Juan David Cabal se fue expulsado en Galatasaray vs. Juventus por la Champions League.
Juan David Cabal se fue expulsado en Galatasaray vs. Juventus por la Champions League.
Getty

