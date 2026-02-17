Juan David Cabal y un partido para el olvido; expulsado en Galatasaray vs. Juventus por Champions

Juan David Cabal tuvo un partido para el olvido este martes con la Juventus. El lateral colombiano comenzó el partido de ida de los 'play-offs' de la Champions League contra Galatasaray en el banco de suplentes, pero para la etapa complementaria ingresó para darle una mano a su equipo. No obstante, terminó expulsado; sólo duró 22 minutos en cancha.

La primera tarjeta amarilla de Cabal llegó sobre el minuto 58, luego de cometerle una falta a Yilmaz sobre el borde del área. Posteriormente, de esa acción llegó el tanto de Dávinson Sánchez, y luego, al 60', volvió a derribar al número '53' del elenco turco y vio la segunda cartulina, que decretó la roja.

Vea acá la expulsión de Juan David Cabal en Galatasaray vs. Juventus por la Champions League: