Jugador de Colón de Argentina se hizo viral tras saludo de su novio en vivo; "es un amor irracional"

Ignacio 'Nacho' Lago es el futbolista del que más se habla este lunes en la prensa argentina. Todo porque a través de un programa de televisión reconoció abiertamente que es homosexual y hasta dejó ver sus sentimientos, luego de que apareciera en medio de una entrevista un saludo de su novio. Así, el extremo del Colón de Santa Fe, de la Primera Nacional, ha ocupado diferentes espacios, al ser el primer jugador profesional "en dar ese paso de reconocer su relación con otro hombre", publicó el canal 'Trece'.

La situación se presentó y salió a la luz en la más reciente emisión del en el programa 'Sangre y Luto', en el que le realizaron una nota de reconocimiento por su carrera deportiva y apareció un saludó de su amado.

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa”, comenzó diciendo. “No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos. Sé toda la garra que le ponés a esto, sé que tenés un sueño. Gracias por defender los colores de mi ciudad", se escuchó en el complemento del sentido mensaje.

Lago, mientras tanto, escuchó con atención y a los pocos instantes comentó que "este es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol. Somos enfermos y lo que sentimos lo tratamos de expresar. No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial".



¿Quién es Ignacio "Nacho" Lago?

Ignacio Lago es un delantero argentino de 23 años que actualmente destaca por su capacidad ofensiva, su velocidad y su polivalencia en el ataque. Sin embargo, recientemente su nombre saltó de las crónicas deportivas a las de interés general tras compartir en sus redes sociales una fotografía junto a su pareja, un gesto de visibilidad que fue ampliamente celebrado por hinchas y colegas en un ambiente tradicionalmente conservador como el fútbol masculino.

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Trayectoria Profesional

Su carrera ha sido un ascenso constante, caracterizado por una madurez temprana:

El inicio precoz: Surgido de las inferiores de Almirante Brown, hizo historia al debutar profesionalmente con solo 15 años. Su talento llamó la atención de clubes de primera división casi de inmediato.

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Consolidación y experiencia: Su pase fue adquirido por Talleres de Córdoba, un club conocido por captar jóvenes talentos. Para ganar minutos y roce, pasó por diversos préstamos:

Tlaxcala F.C. (México): Su primera experiencia internacional.

San Martín de San Juan y Atlético Rafaela: Donde se afianzó como un jugador desequilibrante en el ascenso argentino.

Presente en Colón: En Colón de Santa Fe, se ha convertido en una pieza fundamental. Su entrega y goles lo han posicionado como uno de los favoritos de la hinchada "Sabalera" en la lucha por el regreso a la máxima categoría.