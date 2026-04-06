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Gol Caracol  / Jugador de Colón de Argentina se hizo viral tras saludo de su novio en vivo; "es un amor irracional"

Jugador de Colón de Argentina se hizo viral tras saludo de su novio en vivo; "es un amor irracional"

En las últimas horas ha tenido resonancia una entrevista que le hicieron a Ignacio Lago, del Colón, a quien le envió un saludo en un programa de televisión su novio y su reacción estuvo cargada de sentimiento.

Por: Laura Bustos
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Nacho Lago Colón
Nacho Lago, futbolista de Colón - Foto:
Colón Oficial

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