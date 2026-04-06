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Gol Caracol  / Vinícius Junior manifestó el mal momento que pasó con uno de sus técnicos; "no fue posible conectar"

Vinícius Junior manifestó el mal momento que pasó con uno de sus técnicos; "no fue posible conectar"

El brasileño Vinícius Júnior, manifestó que no tubo una buena relación con uno de sus técnicos, lo que lo llevó a pasar un mal momento en su carrera como futbolista en el Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 6 de abr, 2026
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Vinícius Júnior, delantero brasileño, se lamenta por una amarilla que recibió en Real Madrid vs. Rayo Vallecano
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AFP

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