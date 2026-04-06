Vinícius Junior manifestó el mal momento que pasó con uno de sus técnicos; "no fue posible conectar"

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, afirmó este lunes en rueda de prensa que futbolísticamente no pudo conectar con su anterior entrenador, Xabi Alonso, y aseguró que con Álvaro Arbeloa tiene una "conexión especial". En la víspera del choque frente al Bayern Múnich, el jugador del conjunto blanco habló sobre la relación que mantuvo con su anterior técnico y con la que tiene ahora con el actual dueño del banquillo blanco.

"Fue un momento difícil (cuando Xabi le cambió ante el Barcelona) porque jugaba muchos partidos. Pero cada entrenador tiene sus métodos. No ha sido posible conectar con lo que Xabi quería y lo que el equipo quería. Fue un momento de aprendizaje. Pude hacer reflexiones y mejorar como persona. Ojalá pueda seguir así con Arbeloa, que tengo una conexión enorme con él", explicó.

"Con Arbeloa he tenido una conexión especial como tuve con Ancelotti. Siempre me ha dejado claro lo que quiere de mí. Yo siempre he dado lo mejor de mí y lo voy a seguir dando. Creo que nunca había estado tanto tiempo sin marcar goles. He aprendido de este mal momento y quiero seguir aprendiendo. Los mejores jugadores siempre dan la vuelta", apuntó.

Vinícius reconoció que la reacción que tuvo cuando fue sustituido por Xabi Alonso "no fue (un momento) bonito" y que después, "con la cabeza fría", entendió que se había equivocado: "Soy joven y cada día es una experiencia nueva en la que puedes mejorar. También habló sobre su posible renovación con el Real Madrid cuando le queda sólo otro año más de contrato: "Ojalá pueda seguir aquí por mucho tiempo".



"Estamos tranquilos, tengo la confianza del presidente y de toda la gente que habla conmigo. Sabemos lo que queremos y en el momento correcto haremos la renovación. Es el club de mis sueños, estoy feliz cada día y quiero seguir aquí por muchos años", explicó.

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Sobre la sociedad que forma en el terreno de juego con Mbappe, lamentó que la gente "diga muchas cosas" y dejó claro que el jugador francés siempre ha "marcado goles" y ha ayudado al Real Madrid. "Tenemos que estar conectados mañana. Tengo una conexión increíble con él dentro y fuera del campo".

Además, reconoció que le molesta que digan que hay menos equilibrio en el Real Madrid cuando Mbappé y él juegan juntos. Al respecto, señaló que las críticas que vienen "de fuera" no se pueden cambiar y apuntó que si su equipo está junto, todo saldrá mejor.

Xabi Alonso y Vinícius AFP

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Preguntado por cómo maneja el asunto del racismo y por el episodio que vivió Lamine Yamal con España, fue contundente. "Pasa muchas veces y ojalá podamos seguir esta lucha. Es importante que Lamine hable, puede ayudar a los demás. Somos famosos, tenemos dinero, podemos equilibrar estas cosas, pero los pobres tienen más dificultades que nosotros. Tenemos que estar juntos. No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas. Pero hay racistas. Si seguimos esta lucha juntos, en un futuro los nuevos jugadores pueden dejar de pasar estas cosas".

Respecto al regreso de Militao a los terrenos de juego tras suprar una grave lesión muscular, dijo alegrarse por su regreso y manifestó su admiración por el central brasileño: "Es el mejor del mundo en su puesto y con él somos más fuertes. Ya están Bellingham, Mendy y Ceballos, que nos pueden ayudar mucho. Va a ser un final de temporada bonito para nosotros".

Por último, tuvo palabras para Harry Kane y su incidencia en el Bayern si no juega: "Cambia porque Kane tiene muchos goles. Marca muchos. Es su delantero. Pero tienen un grandísimo equipo donde muchos jugadores cambian de posición y nos puede dificultar. Quien juegue va a ser difícil y tenemos que estar todos preparados", culminó.